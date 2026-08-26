USR atacă la CCR modificările Codului administrativ: Două tipuri de retroactivitate, în funcție de interesul PSD

Acuzații de dublu standard între aleșii locali și Dominic Fritz

USR a acuzat Partidul Social Democrat de Dublă măsură prin votarea Legea Integrității cu amendamentele care îl afectează pe primarul Timișoarei Dominic Fritz, dar și prin susținerea abrogării prevederilor Codului Administrativ care puneau mii de aleși locali în stare de incompatibilitate.

„Prima îi avantajează pe anumiți politicieni locali, înlăturând efectele unei legi care intrase deja în vigoare. În cazul celei de-a doua, Legea ANI, situația este inversă: regulile au fost modificate ulterior, astfel încât sancțiunile să devină mai severe. În același timp, când mii de consilieri locali și județeni riscau să-și piardă mandatele din cauza unor incompatibilități deja constatate, PSD a modificat din nou legea, de această dată pentru a elimina efectele acelor incompatibilități”, se arată în comunicatul de presă emis de partid.

Ce prevederi au fost anulate

Noile prevederi ale Codului, care au intrat în vigoare de la 9 august,interzic consilierilor locali și județeni să cumuleze mandatul de ales cu anumite funcții în primării, consilii județene, ministere, agenții, servicii publice sau alte instituții ale administrației publice.

„După ce efectele noilor prevederi au devenit evidente, PSD a intervenit legislativ pentru a le elimina”, se arată în comunicat.

„În cazul lui Dominic Fritz, retroactivitatea a fost folosită pentru a-i agrava sancțiunea. Astăzi, pentru mii de aleși locali, PSD votează o retroactivitate care îi scapă de consecințele unei legi deja intrate în vigoare”, a transmis senatorul Sorin Șipoș.

„Se abrogă un articol întreg din Codul administrativ și se încearcă ștergerea unor încălcări deja produse. Nu ați reparat o lege. V-ați scos oamenii de sub efectele ei”, preciza și Cynthia Păun.

Voturile din Senat

Reacția formațiunii politice vine după ce Senatul a votat astăzi noile modificări ale Codului Administrativ care scapă aleșii locali de incompatibilitatea pe care tot Parlamentul a introdus-o fără să-și dea seama. Votul a fost următorul: 82 de voturi „pentru”, 19 voturi „contra” și 21 de abțineri.

De asemenea, tot miercuri, Senatul a adoptat și Legea Integrității care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat, cu 106 voturi „pentru” și 19 voturi „contra”.