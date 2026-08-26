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Senatul salvează mii de consilieri locali din toate partidele de la incompatibilitate. Prevederile controversate, eliminate. USR atacă legea la CCR

Modificările controversate ale Codului Administrativ, prin care mii de consilieri locali ajungeau automat în stare de incompatibilitate, au fost eliminate din prevederile legii.
Senatul salvează mii de consilieri locali din toate partidele de la incompatibilitate. Prevederile controversate, eliminate. USR atacă legea la CCR
Sorina Matei
26 aug. 2026, 16:50, Politic
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Parlamentul României s-a mobilizat astăzi pentru salvarea mandatelor a mii de consilieri locali de la toate partidele.

Senatul a votat astăzi noile modificări ale Codului Administrativ care scapă aleșii locali de incompatibilitatea pe care tot Parlamentul a introdus-o fără să-și dea seama.

Votul a fost următorul: 82 de voturi „pentru”, 19 voturi „contra” și 21 de abțineri.

Rezultate vot L471/26.08.2026. Propunerea legislativă pentru abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

După vot, reprezentanții USR din Senat au anunțat că vor ataca legea adoptată la CCR.

Comisiile de specialitate din Camera Deputaților eliminaseră, la propunerea UDMR, articolul din Codul Administrativ care îi lăsa fără funcții pe aleșii locali angajați la stat.

Din cauza unei modificări legislative intrate recent în vigoare, mii de consilieri locali și județeni din toată țara, care lucrează ca personal contractual, de exemplu, în spitale sau regii autonome, s-au trezit de ieri direct în stare de incompatibilitate.

În ciuda faptului că ministrul dezvoltării Cseke Attila a susținut public că este vorba doar despre o interpretare greșită a prevederilor legale, articolul „buclucaș” a generat deja un val de demisii care afectează toate partidele.

Pentru a elimina incertitudinile, deputații din comisie au votat eliminarea acestei interdicții. În comisia din Camera Deputaților, reprezentanții PNL și USR s-au obținut de la vot.

Legea inițială a fost promulgată pe 4 august 2026, fără ca partidele politice să realizeze impactul prevederilor, iar perioada în care aleșii locali trebuiau să aleagă între consiliile locale și serviciul de la stat expira chiar astăzi.

În România, în total sunt 40.022 de consilieri locali, aleși în urma scrutinului din 9 iunie 2024. O mare parte din ei lucrează și la stat.

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