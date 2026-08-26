Schimbări radicale în farmacii. Cseke Attila: Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă

„Este inadmisibil ca România să nu aibă încă un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului și să știm, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic. Nu putem să așteptăm ca un medicament să lipsească de pe piață și abia apoi să căutăm soluții”, susține Cseke Attila.

El spune că problemele trebuie văzute din timp, iar autoritățile trebuie să intervină înainte ca pacientul să fie afectat.

Audit de urgență pentru disponibilitatea medicamentelor

Cseke Attila a dispus demararea de urgență a unui audit asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor, inclusiv asupra procedurii de eliberare a Autorizației de Nevoi Speciale.

Cseke Attila a cerut Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România un raport complet privind monitorizarea pieței medicamentelor și supravegherea pieței care să arate clar unde sunt problemele și ce trebuie schimbat pentru a nu mai discuta despre discontinuitatea medicamentelor.

Acest raport ar urma să includă și propuneri concrete pentru îmbunătățirea soluțiilor informatice, astfel încât să existe un sistem de alertare care să semnaleze din timp situațiile în care stocurile unui medicament ajung la un nivel critic.

„Este nevoie de un sistem care să ne alerteze înainte să avem o criză, nu după ce aceasta apare. Avem nevoie de date clare și în timp real, nu de estimări și informații care ajung cu întârziere. Pacientul trebuie să fie primul nostru reper atunci când vorbim despre disponibilitatea medicamentelor.”, a declarat Cseke Attila.

„Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă”

Ministrul interimar al Sănătății a cerut, de asemenea, direcției de specialitate revizuirea procedurii privind eliberarea Autorizației de Nevoi Speciale (ANS-ului) și modificarea ordinului în vigoare.

Una dintre modificările analizate vizează creșterea nivelului minim de stoc de la care poate fi demarată procedura de eliberare/reautorizare a ANS-ului. În prezent, pragul este de 10%, iar Ministerul Sănătății analizează posibilitatea ca acesta să fie stabilit la un nivel mai ridicat.

„Dacă un medicament este deja la un nivel foarte scăzut în stoc, nu putem trata această situație ca și cum nu ar exista un risc pentru pacienți. Pragul actual îl vom modifica. Regulile trebuie să ne permită să intervenim mai devreme și să protejăm accesul pacienților la tratament.”, a mai precizat ministrul interimar al Sănătății.

Cseke Attila a subliniat că măsurile dispuse urmăresc schimbarea modului în care este monitorizată disponibilitatea medicamentelor în România.

„Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă. Vreau să știm din timp ce se întâmplă cu stocurile, să avem alerte și să putem interveni rapid. Asta înseamnă un sistem care funcționează pentru pacient.”, a declarat Cseke Attila.

Probleme de aprovizionare semnalate în ultimele zile

Măsurile anunțate de Cseke Attila vin după mai multe semnale privind problemele de aprovizionare cu anumite medicamente.

Miercuri, Alexandru Rogobete a atras atenția asupra situației tratamentelor pentru epilepsie, afirmând că 21 de tratamente figurează în discontinuitate.

Cu o zi înainte, fostul ministru al Sănătății a cerut demisia președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, acuzându-l că minimalizează problemele privind accesul la citostatice și alte tratamente.

Tot marți, premierul Ilie Bolojan a declarat că pacienții cu boli oncologice trebuie să aibă acces la tratamentele necesare și a recunoscut existența unor sincope de aprovizionare în cazul unor tratamente speciale, care presupun importuri în cantități mici. Premierul a precizat însă că, potrivit informațiilor primite de la CNAS, peste 90% dintre pacienții oncologici beneficiază de tratamentele aflate pe liste, care sunt în stoc și nu întâmpină probleme de disponibilitate.