Grindeanu, atac la Bolojan pe Legea salarizării: „Guvernul a fost incapabil să facă o lege bună și echitabilă”

„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României”, a transmis miercuri Sorin Grindeanu.

Grindeanu: „Guvernul a fost incapabil să facă o lege bună”

Grindeanu susține că Guvernul avea obligația să elaboreze o lege care să fie echitabilă și acceptată de societate.

„De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora”, afirmă social-democratul.

Potrivit lui Grindeanu, forma actuală a legii nu are „un minim consens” între ministerele din Guvern, nu este susținută de marile confederații sindicale și ar încălca acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni.

El susține, de asemenea, că proiectul provoacă nemulțumiri inclusiv în cadrul Comisiei Europene.

„Nota de plată o plătesc românii”

Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că nu a purtat un dialog suficient cu cei afectați de reforme și afirmă că povara măsurilor este transferată asupra populației.

„Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor”, a transmis Grindeanu.

El afirmă că, de fiecare dată, există argumente precum reforma, deficitul sau îndeplinirea unui jalon pentru justificarea măsurilor.

„Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii”, spune liderul PSD.

Grindeanu precizează că nu contestă necesitatea reformei și că România are nevoie de banii europeni și de îndeplinirea jaloanelor din PNRR, dar susține că este nevoie de o lege a salarizării care să repare inechitățile.

„Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună. Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!”, a încheiat Sorin Grindeanu.