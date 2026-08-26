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Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Independenței. Se întâlnește cu Maia Sandu și Volodîmîr Zelenski

Președintele Nicușor Dan participă joi, la Chișinău, la o reuniune trilaterală cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski. Întâlnirea are loc în cadrul vizitei lui Nicușor Dan în Republica Moldova, organizată cu prilejul Zilei Independenței.
Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Independenței. Se întâlnește cu Maia Sandu și Volodîmîr Zelenski
Sursa foto: Mediafax Foto
Cosmin Pirv
26 aug. 2026, 20:49, Politic
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Administrația Prezidențială a anunțat că joi, 27 august, Nicușor Dan va face o vizită în Republica Moldova cu prilejul Zilei Independenței.

Nicușor Dan merge la Cahul

De la ora 10.00, președintele României va vizita șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, iar o jumătate de oră mai târziu va merge la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.

Nicușor Dan va fi primit la ora 14.35 de președinta Maia Sandu la Palatul Prezidențial din Chișinău, unde cei doi vor avea convorbiri tête-à-tête și convorbiri oficiale.

La ora 16.45, președintele României va participa, alături de Maia Sandu, la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.

Reuniune cu Maia Sandu și Zelenski

La ora 18.45, la Palatul Prezidențial va avea loc o reuniune trilaterală între Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodîmîr Zelenski.

Întâlnirea va fi urmată, la ora 19.25, de declarații de presă comune ale celor trei președinți.

Președintele României va participa apoi la un dineu oferit de Maia Sandu la Reședința de Stat „Nicolae Iorga”.

Vizita se va încheia cu participarea, alături de Maia Sandu și Volodîmîr Zelenski, la concertul festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, programat la ora 21.10 în Piața Marii Adunări Naționale.

Republica Moldova marchează joi, 27 august, 35 de ani de la declararea independenței.

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