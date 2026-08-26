Ilie Bolojan îi răspunde lui Grindeanu după eșecul negocierilor pe Legea salarizării: Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze

Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns lui Grindeanu, punctând că PNL a căutat toate soluțiile posibile pentru a ajunge la un consens politic, însă demersurile s-au lovit de refuzul constant al partenerilor social-democrați.

„PSD a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele. Partidul Național Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD”, notează pe Facebook Bolojan

O anvelopă de la 8 miliarde la 15,5 miliarde de lei

Acesta a blamat PSD pentru tergiversare proiectul, afirmând că portofoliul Muncii s-a aflat în mai mult sub responsabilitatea lor. Oficialul i-a acuzat și de dublă măsură, punctând că proiectul lăsat de ministrul Florin Manole prevedea o anvelopă salarială de 15 miliarde, în timp ce Sorin Grindeanu ar fi semnat ulterior un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor desfășurate la Administrația Prezidențială.

„Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum. Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o”, transmite liberalul.

Acuzații de populism și menținerea privilegiilor

Bolojan acuză PSD că a acționat din „populism” și pentru menținerea unui sistem de privilegii pentru anumite categorii de bugetari și lideri sindicali.

„În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective și predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor”, notează liderul de la Palatul Victoria.

Premierul interimar a respins categoric acuzațiile social-democraților potrivit cărora proiectul ar fi fost ținut la secret sau fără consultări publice.

„Nu au existat consultări? Fals! Au fost nenumărate runde de consultări, atât politice, cât și cu sindicatele, derulate la ministere și în grupul de lucru de la Cotroceni. Am încercat să recuperăm, contracronometru, întârzierea provocată de PSD. Proiectele au fost secrete? Da, proiectul la care a lucrat domnul Manole și care a fost lăsat în sertar la plecarea sa”, continuă Bolojan.

Bolojan a explicat că au existat numeroase runde de discuții politice și sindicale, iar trei variante de lucru au fost transmise echipei tehnice a Comisiei Europene. Potrivit acestuia, doar ultimul proiect a fost avizat de experții de la Bruxelles ca fiind conform cu jalonul PNRR.

De ce nu a înaintat PNL un proiect

Explicând de ce PNL nu a înaintat singur un act normativ în forul legislativ, Ilie Bolojan a subliniat că, fără o susținere politică asigurată, exista un pericol major de derapaj financiar.

„În lipsa unui acord politic, exista riscul ca acesta să fie modificat prin creșterea anvelopei salariale dincolo de ceea ce putea suporta bugetul României. Un asemenea risc nu putea fi asumat”, conchide premierul.

Reacția acestuia vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seara că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale.

În urma anunțului de la Cotroceni, Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că nu a susținut un dialog corespunzător cu sindicatele din sectorul public.