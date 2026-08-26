Traian Băsescu îl apără pe Bolojan după votul pe Legea Integrității: Liberalii au procedat corect. România nu se scaldă în bani

„Liberalii au procedat corect”, a spus Băsescu, miercuri, la B1TV, după ce Senatul a votat Legea Integrității.

Acesta a declarat că decizia liberalilor de a vota pentru Legea Integrității a fost justificată de necesitatea îndeplinirii jalonului din PNRR.

„Ar fi fost un dezastru, alte 770 de milioane pierdute într-un vot. România nu se scaldă chiar așa în bani mulți, încât să aruncăm cu miliardele pentru că avem de apărat pe cineva”, continuă fostul șef de stat.

Declarațiile sale au venit după ce Partidul Național Liberal a votat în Senat pentru adoptarea Legii Integrității, chiar și cu amendamentul Fritz.

Actul normativ schimbă cadrul legislativ privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate și include amendamentul Fritz care stabilește pierderea mandatului de către aleșii găsiți în conflict de interese.

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a fost condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese și în eventualitatea promulgării legii, acesta și-ar pierde mandatul.

Deși Bolojan a spus că amendamentul propus de PSD este „imoral și incorect”, liderul liberal a justificat votul în favoarea legii declarând că „principiul suprem este apărarea interesului țării”.

Legea Agenției Naționale de Integritate este jalon în PNRR cu o valoare de 770 de milioane de euro. După votul Senatului, Legea merge la președintele Dan pentru promulgare sau retrimitere la Parlament.