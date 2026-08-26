Radu Miruță, după eșecul Legii salarizării: Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă

Radu Miruță spune că România nu a pierdut doar cele 770 de milioane de euro, ci a demonstrat incapacitatea de a genera o lege care să corecteze nedreptățile din sistemul de stat.

Ministrul arată că legea trebuia făcută din 2023: „judecați dumneavoastră cine au fost miniștrii Muncii care aveau această sarcină”.

„PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme”

Radu Miruță a lansat un atac la adresa PSD, despre care a spus că „ar trebui să țină capul în pământ o vreme”.

„A trântit fără niciun plan un guvern, a blocat reforme, a avut miniștri care nu s-au atins de legea salarizării, a votat incompatibilitatea aleșilor locali și după, în 24 de ore, a avut grijă să-i scape, a făcut o lege să își scoată din joc un adversar politic și ne-a arătat clar că nu poate să facă nimic bine pentru cetățeni, doar interesul de partid e important”, a transmis Miruță.

El adaugă că Europa ne-a pus la dispoziție 30 de miliarde să ne facem curat în propria casă:

„Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale.