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Radu Miruță, după eșecul Legii salarizării: Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă

Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță critică dur situația care a dus la pierderea a 770 de milioane de euro în contexyl întârzierilor privind Legea salarizăii. „Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă”, afirmă ministrul.
Radu Miruță, după eșecul Legii salarizării: Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Cosmin Pirv
26 aug. 2026, 21:16, Politic
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Radu Miruță spune că România nu a pierdut doar cele 770 de milioane de euro, ci a demonstrat incapacitatea de a genera o lege care să corecteze nedreptățile din sistemul de stat.

Ministrul arată că legea trebuia făcută din 2023: „judecați dumneavoastră cine au fost miniștrii Muncii care aveau această sarcină”.

„PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme”

Radu Miruță a lansat un atac la adresa PSD, despre care a spus că „ar trebui să țină capul în pământ o vreme”.

„A trântit fără niciun plan un guvern, a blocat reforme, a avut miniștri care nu s-au atins de legea salarizării, a votat incompatibilitatea aleșilor locali și după, în 24 de ore, a avut grijă să-i scape, a făcut o lege să își scoată din joc un adversar politic și ne-a arătat clar că nu poate să facă nimic bine pentru cetățeni, doar interesul de partid e important”, a transmis Miruță.

El adaugă că Europa ne-a pus la dispoziție 30 de miliarde să ne facem curat în propria casă:

„Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale.

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