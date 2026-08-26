Liberalii și social-democrații se acuză reciproc pentru blocajul Legii salarizării. În joc sunt 770 de milioane de euro din PNRR

„PSD condamnă fuga PNL de a-și asuma responsabilitatea pentru eșecul Legii Salarizării. Bolojan, Pîslaru și PNL trebuie să răspundă toți politic pentru această nereușită costisitoare pentru bugetul României”, a transmis PSD.

Social-democrații susțin că liberalii au lucrat luni întregi la proiect fără suficiente consultări și îi acuză că nu au căutat un consens cu sindicatele.

„Ei trebuie să explice românilor de ce luni întregi au ținut proiectul de lege la secret, de ce nu s-au consultat cu nimeni, de ce nu au căutat consensul cu sindicatele și de ce au adus astfel România în situația de a pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Au făcut totul la secret, doar ținând cont de propria agendă politică, fără să țină cont de realitățile din România”, se arată în comunicat.

„Acum dau vina pe alții”

PSD afirmă că proiectul a fost pregătit fără a ține cont de realitățile sociale și economice.

„Acum dau vina pe alții că nu susțin o lege proastă. O lege respinsă de toată lumea și a cărei aplicare ar produce convulsii sociale, instabilitate, blocaje instituționale și pierderi uriașe pentru cetățeni și pentru economie”, au subliniat social-democrații.

Partidul contestă și afirmația liberalilor potrivit căreia există un proiect care ar putea fi adoptat rapid de Parlament.

„Nici măcar acum, în al 12-lea ceas al PNRR, partidul prim-ministrului demis nu a depus în Parlament un proiect de lege privind salarizarea din sistemul bugetar. Nu și-au făcut treaba, nu și-au asumat proiectul, dar au tupeul să dea vina pe alții că nu au dezbătut și nu au aprobat un proiect de lege care, tehnic, nu există”, a adăugat PSD.

Social-democrații mai afirmă că ultima variantă a Legii salarizării prezentată de reprezentanții PNL din Guvern ar fi fost respinsă atât de sindicate, cât și de reprezentanții Comisiei Europene.

„Ultima variantă a Legii Salarizării prezentată de reprezentanții PNL din Guvern este mai proastă decât toate versiunile anterioare și a fost respinsă atât de către sindicate, cât și de către reprezentanții Comisiei Europene! Este în mod vădit o lege nesustenabilă nici social, nici financiar! Ea este eșecul exclusiv al autorilor acestei legi și o probă suplimentară a incompetenței celor care însă se mai agață de scaunele guvernamentale din care au fost demiși de Parlament”, potrivit PSD.

PNL acuză PSD că blochează „cu bună știință” Legea salarizării

Replica social-democraților vine după ce PNL a acuzat PSD că blochează intenționat adoptarea Legii salarizării unitare și pune în pericol 770 de milioane de euro din PNRR.

„PSD blochează cu bună știință adoptarea Legii salarizării unitare, iar România e în pericol iminent de a pierde aproximativ 770 de milioane de euro prin neîndeplinirea jalonului aferent din Planul Național de Redresare și Reziliență. Când refuzi și tergiversezi în mod repetat, așa cum a făcut și face PSD, chiar și cu 5 zile înaintea termenului-limită de închidere a jalonului, concluzia e clară: PSD nu vrea legea salarizării unitare”, a transmis PNL.

Liberalii susțin că amânările cerute de PSD nu au avut ca scop îmbunătățirea proiectului.

„Amânările PSD nu sunt și n-au fost niciodată motivate de găsirea unei soluții legislative mai bune; aceste amânări au reprezentat strategia cinică a PSD de a forța ratarea legii”, potrivit PNL.

PNL mai acuză PSD că nu a finalizat proiectul în perioada în care Ministerul Muncii a fost condus de miniștri social-democrați.

„PSD a înșelat cetățenii României, partidele pro-europene, precum și pe președintele României, în fața căruia și-a asumat susținerea integrală a actelor normative din PNRR. Reamintim că PSD a condus Ministerul Muncii timp de aproape cinci ani, perioadă în care miniștrii partidului NU au finalizat legea salarizării unitare din PNRR”, au transmis liberalii.

Legea salarizării reprezintă un jalon asumat de România prin PNRR, iar proiectul trebuie adoptat până la 31 august pentru îndeplinirea acestuia.