Legea care i-ar ajuta pe elevii care trec clasa a VIII-a să nu mai susțină două examene vara viitoare, amânată. Pe ce s-au contrat parlamentarii

Legea care i-ar scuti pe elevii care trec acum clasa a VIII-a de dublul examen nu a reușit să treacă astăzi de votul final din plenul Senatului, care era camera decizională. Practic, legea „s-a împiedicat” la ultimul pas din traseul legislativ.

Propunerea a fost inițiată de mai mulți deputați PSD și a fost contrazisă de USR, care s-a opus votării legii în forma propusă.

„Amânarea amânării” dublului examen. Ce s-a întâmplat în Parlament

Ștefan Pălărie, senator USR, a cerut supunerea la vot a amendamentelor propuse de USR în comisia pentru educație. Anterior, nu au reușit să fie integrate în lege.

„Votând pentru aceste amendamente, nu facem altceva decât să dăm voce, așa cum am spus cetăținilor României care ne-au spus în Comisia de Învățământ, toți pe aceeași voce. Vrem să scăpăm de groaza acestui examen”, a declarat senatorul USR în plen.

Cearta pe amendamente s-a terminat atunci când Daniel Zamfir, senator PSD, a propus retrimiterea la comisie.

„La Comisie s-au adoptat două amendamente, unul care prevede prorogarea, unul care prevede amânarea. Tocmai ca lucrurile astea să le clarificăm, eu vă propun retrimiterea la Comisie și Comisia să stabilească care amendament să rămână acceptat, cel cu prorogarea sau cel cu amânarea”, a propus Zamfir.

Nu s-a întrunit o majoritate pentru propunerea USR din plen, de a abroga unul din amendamente, așa că aleșii au decis ca dezbaterile pe aceasta modificare a Legii Învățământului să se reia în comisia de specialitate.

Ce se întâmplă dacă modificarea nu trece de legislativ

În situația în care modificarea legislativă nu trece de Parlament, elevii de clasa a VIII-a vor trebui să susțină două examene începând de vara viitoare, cel care marchează finalizarea studiilor (Evaluarea Națională), și un examen de admitere pentru liceele la care optează.

Inițiativa legislativă este programată să intre la vot din nou marți, 1 septembrie, în noua sesiune parlamentară.