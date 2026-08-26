România reacționează după vizita șefului CIA la Moscova. Consilier prezidențial: Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin

Consilierul de stat Vlad Ionescu a afirmat, într-un interviu pentru TVRInfo, că vizita șefului CIA la Moscova, desfășurată recent, indică existența unui dialog între Statele Unite și Rusia pe teme de stabilitate strategică și securitate.

El a subliniat că în contextul dificultăților militare și economice ale Rusiei, discuțiile americano-ruse ar putea urmări menținerea conflictului din Ucraina în „repere controlabile” și orientarea acestuia către o soluționare, în locul unei prelungiri pe termen nedefinit.

„Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. (…) Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă”, a declarat consilierul Vlad Ionescu pentru TVRInfo.

Ionescu: Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin

El este de părere că evoluția războiului nu ar fi cea anticipată de conducerea de la Kremlin, iar una dintre eventualele variante luate în calcul de Rusia ar putea fi o mobilizare de amploare.

„Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni – mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult”, a adăugat acesta.

Vlad Ionescu a mai spus că dialogul dintre Washington și Moscova ar putea avea și rolul de a evita o escaladare necontrolată a conflictului din Ucraina și de a crea premisele unei eventuale soluționări.

„E posibil ca dialogul acesta americano – rus să caute să mențină, să fie un efort al părții americane să mențină aces conflict în totuși niște repere controlabile și să îl orienteze către o soluționare mai curând decât către o continuare a lui sine die”, a mai spus consilierul de stat pentru sursa citată.

Șeful CIA a mers la Moscova

Comentariile lui Vlad Ionescu vin la o zi după ce șeful CIA, John Ratcliffe, s-a aflat în vizită la Moscova pentru o serie de întâlniri.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că vizita șefului CIA la Moscova a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații ruse și americane și că nu a existat o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

Vizita lui Ratcliffe a fost prima sa deplasare oficială cunoscută în Rusia. Directorul CIA a menținut legătura cu omologul său rus, Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), care și-a exprimat anterior disponibilitatea de a se întâlni cu Ratcliffe.

Pe de altă parte, Washingtonul i-a cerut Ucrainei să nu atace Moscova sau Sankt Petersburg în timp ce Ratcliffe se afla în Rusia, potrivit surselor Kyiv Independent.

Vizita are loc în contextul în care Washingtonul și Moscova mențin contacte bilaterale tot mai active sub președinția lui Donald Trump.