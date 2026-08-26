Kelemen Hunor, după eșecul discuțiilor pe Legea salarizării: Riscăm să pierdem 770 de milioane. Pierderea ar putea fi și mai mare dacă adoptăm un proiect prost

„Un proiect de lege necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă. Nici atunci când termenul-limită ne presează și nici atunci când întârzierea are un cost serios”, a declarat Kelemen.

Nimănui nu trebuie să-i scadă veniturile, principiul UDMR

Kelemen Hunor afirmă că România are nevoie de o nouă Lege a salarizării, însă consideră că proiectul actual nu este suficient de bun pentru a fi adoptat în forma propusă. Acesta subliniază că noua lege nu trebuie să ducă la scăderea veniturilor actuale ale angajaților din sectorul public și că noul sistem ar trebui să ofere un parcurs profesional predictibil și venituri decente pentru diferite categorii profesionale.

„România are nevoie de o astfel de lege. În ultimii ani, în sectorul public s-au acumulat numeroase inechități și dezechilibre, iar acestea trebuie corectate. Avem nevoie de un sistem mai echitabil și mai echilibrat, în care un profesor, un medic, un asistent social sau un angajat al unei instituții de cultură să aibă perspectiva unui parcurs profesional predictibil și a unui trai decent. UDMR susține de la bun început același principiu: nimănui nu trebuie să-i scadă venitul actual din cauza noii legi a salarizării. Majorările suplimentare ale salariilor foarte mari mai pot aștepta, salariile mai mici trebuie ajustate mai consistent, iar inechitățile trebuie corectate. Dar un sistem nou și mai echitabil nu poate porni prin a-i face pe unii să piardă. Proiectul actual nu îndeplinește această condiție”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Critici privind proiectul trimis în ultimul moment

Potrivit acestuia, proiectul a fost respins în ultimele zile și de sindicaliștii din sectoarele publice și a criticat modul în care partidele au primit forma finală a proiectului, susținând că aceasta a ajuns la parlamentari în ultimul moment.

Kelemen Hunor consideră că o lege care va influența veniturile a sute de mii de angajați și viitorul unor profesii întregi nu poate fi adoptată responsabil în doar câteva zile și a declarat că proiectul nu trebuie făcut doar pentru a fi acceptat de Comisia Europeană.

„România nu trebuie, pur și simplu, să adopte o lege a salarizării care să primească aprobarea Comisiei Europene, pentru că nu legiferăm pentru Comisia Europeană. Trebuie să adoptăm o lege echitabilă”, mai spune liderul UDMR.

Reacția acestuia vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seara că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale.