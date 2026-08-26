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Reacția lui Băsescu la eșecul Legii salarizării: Ne-am dovedit neputința administrativă

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur eșecul autorităților române în adoptarea unei Legi a salarizării, subliniind că în acest fel s-a demonstrat neputința statului român. Fostul șef de stat mai spune că responsabilitatea pentru acest eșec trebuie să fie colectivă, incluzând Administrația Prezidențială.
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Radu Mocanu
26 aug. 2026, 20:37, Politic
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„Eșecul este și al Administrației Prezidențiale”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat eșecul proiectului de Lege a salarizării, subliniind că o parte din responsabilitate trebuie asumată de Cotroceni, dar și că întregul demers arată neputința autorităților române. 

„ (N.r. Președintele) n-ar fi trebuit să aibă nicio responsabilitate până la momentul la care și-a asumat medierea în relația cu partidele. Deci eșecul este și al Administrației Prezidențiale”, a declarat Băsescu la B1TV. 

„Legea salarizării într-o țară este aproape un fel de coloană vertebrală a sistemului de cheltuire a banilor. Iată că în câțiva ani noi n-am avut capacitatea să facem o lege a salarizării care să corespundă realităților noastre economice și nu poveștilor, speranțelor și dorințelor pe care le are fiecare. Uite că n-am putut să facem o lege”, continuă fostul președinte. 

„Ne-am demonstrat neputința”

Băsescu precizează că nu ratarea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență este cea mai importantă problemă, ci incapacitatea administrației de a adopta o lege. 

„Dramatic nu este că am pierdut 770 de milioane. Dramatic este că ne-am dovedit neputința administrativă. Asta este ceea ce rămâne în urma acestui eșec. O țară incapabilă să-și gestioneze una din resursele principale pe care le are și anume salarizarea personalului bugetar”, a subliniat Băsescu. 

Tergiversarea legii

Potrivit fostului președinte, responsabilitatea pentru situația actuală trebuie împărțită, în condițiile în care noua Lege a salarizării ar fi trebuit adoptată încă din 2023. 

„Este un eșec major al nostru, al românilor. Nu trebuie pus în spinarea unuia singur. Chit că vorbim de faptul că această lege trebuia făcută din 2023. Și iată suntem în 2026 și n-a reușit nimeni să o facă. Ba dimpotrivă impresia mea a fost că proiectul legii a fost ținut în sertar și după ce PSD s-a retras glorios de la guvernare, a fost scoasă de la sertar. Și într-o lună Pîslaru trebuia să rezolve tot ce n-au rezolvat miniștrii muncii din 2023 până acum”, a conchis președintele. 

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seara că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens privind Legea salarizării, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale. 

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