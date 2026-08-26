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Dragoș Pîslaru: „Ziua Cârtiței, cu aceiași actori”. Ce spune despre eșecul Legii salarizării

Dragoș Pîslaru compară eșecul negocierilor pentru Legea salarizării cu „Ziua Cârtiței”, în care aceeași situație se repetă, acuzând PSD că a repetat greșelile de acum 10 ani. Ministrul interimar al Muncii susține că România pierde astfel 770 de milioane de euro din PNRR și ratează din nou șansa unei reforme reale a salarizării din sectorul public.
Dragoș Pîslaru: „Ziua Cârtiței, cu aceiași actori”. Ce spune despre eșecul Legii salarizării
Sursa foto: captură video
Cosmin Pirv
26 aug. 2026, 21:58, Politic
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„Ziua Cârtiței, cu aceiași actori – mai puțin faptul că acum avem o miză mare pentru România, de 770 de milioane de euro, pentru că reforma este prinsă în PNRR. Doar-doar se face, de data asta, ca lumea. Însă UE îți dă, dar nu îți bagă în traistă”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru: „PSD, pricipalul vinovat”

Ministrul afirmă că PSD este principalul vinovat pentru eșecul negocierilor, după ce Ministerul Muncii s-a aflat timp de patru ani și jumătate sub conducerea social-democraților, cu trei miniștri succesivi.

„În toți acești ani, PSD nu a pus pe masă niciun proiect și nu a organizat nicio consultare cu sindicatele și partenerii sociali”, susține Pîslaru.

El spune că în 2016 PSD a bătut palma cu mai multe sindicate: „Le-a promis ce era limpede că bugetul nu poate duce, a adoptat Legea 153/2017, și, 10 ani mai târziu, constatăm că suntem fix în același punct, dacă nu chiar mai rău. Legea nu a fost implementată decât în proporție de 60%, iar inechitățile au crescut considerabil, pentru că, între timp, au apărut multiple legi speciale și amendamente punctuale, care au transformat caracterul unitar al sistemului într-o competiție a influenței politice și a capacității fiecăruia de a-și obține sporuri mai mari”.

Salariile din sectorul public, peste cele din privat

Dragoș Pîslaru spune că proiectul pregătit în timpul mandatului său a pornit de la constrângerile bugetare și de la necesitatea corectării unor inechități din sistemul public. Proiectul a fost analizat în mai multe variante, iar bugetul luat în calcul a crescut de la 8 miliarde de lei la 12,1 miliarde de lei.

„Am ajuns ca educația să continue să aibă cea mai mare alocare, de 3,3 miliarde lei, iar sănătatea să fie pe locul al doilea, cu 2,9 miliarde lei — împreună, aproape jumătate din tot bugetul propus al legii. Este, într-un fel, firesc, având în vedere că sunt sectoare numeroase, cu peste 500.000 de angajați însumați”, adaugă Pîslaru.

El a mai vorbit de „nepăsarea față de soarta altor categorii de angajați publici” și de faptul că salariile din sectorul public sunt, în medie, peste cele din sectorul privat.

„PSD a ales deliberat să saboteze fiecare pas al procesului”

Pîslaru admite că sunt și sindicate care au înțeles contextul și altele ale căror nemulțumiri sunt îndreptățite.

În final, Pîslaru acuză PSD că a sabotat procesul de adoptare a legii și avertizează că România nu pierde doar banii europeni, ci și oportunitatea unei reforme a salarizării din sectorul public.

„PSD a ales deliberat și conștient să saboteze fiecare pas al acestui proces. A făcut-o direct, în plan politic, și indirect prin agenții lor de influență din zona sindicală”, afirmă Dragoș Pîslaru.

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