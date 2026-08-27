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Băneasa se pregătește de spectacol: italienii de la Frecce Tricolori și Turkish Stars au ajuns în Capitală

Frecce Tricolori și Turkish Stars, două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din Europa, au sosit joi pe Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu, înaintea Bucharest International Air Show (BIAS) 2026.
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BIAS 2026 începe la Băneasa cu un amplu exercițiu de intervenție. Sâmbătă, 11 ore de spectacol aerian
BIAS 2026 începe la Băneasa cu un amplu exercițiu de intervenție. Sâmbătă, 11 ore de spectacol aerian
Oana Antipa
27 aug. 2026, 14:12, Știrile zilei
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Cele două echipe se numără printre principalele atracții internaționale ale ediției din acest an, programată în perioada 28-29 august pe Aeroportul Băneasa.

Frecce Tricolori revine la București după 14 ani

Formația Frecce Tricolori, reprezentativa de acrobație a Forțelor Aeriene Italiene, revine în Capitală după o absență de 14 ani.

Turkish Stars, echipa Forțelor Aeriene Turce, va evolua la BIAS cu aeronave Northrop NF-5 Freedom Fighter, în demonstrații caracterizate prin zbor în formație, sincronizare și manevre executate la distanțe reduse.

Pe lângă cele două formații sosite joi, programul BIAS 2026 include participări ale Forțelor Aeriene Române și ale unor echipe militare și civile din mai multe state europene.

Publicul va putea vedea, între altele, demonstrații cu aeronave Rafale, Eurofighter Typhoon, Panavia Tornado și F-16 Fighting Falcon, precum și evoluțiile formațiilor românești de acrobație.

BIAS 2026 are loc în 28 și 29 august

Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition ajunge în acest an la cea de-a 16-a ediție. Evenimentul va avea loc vineri și sâmbătă, 28 și 29 august, iar accesul publicului este gratuit.

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