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Deșeuri din dezmembrări auto și echipamente electrice, îngropate ilegal în Argeș. Patru bărbați, reținuți

Patru bărbați au fost reținuți miercuri pentru îngroparea ilegală a unor deșeuri provenite din dezmembrări auto și echipamente electrice. Deșeurile au fost transportate timp de mai multe zile și ascunse într-o groapă de mari dimensiuni, în spatele unei hale pentru depozitarea cerealelor.
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Maria Miron
27 aug. 2026, 11:42, Social
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Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș au efectuat miercuri cinci percheziții într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești. La acțiune au participat și specialiști ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Argeș.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii august, un bărbat de 46 de ani din Argeș, administrator al unei societăți care are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase, ar fi coordonat eliminarea ilegală a unor deșeuri amestecate provenite din dezmembrări auto și echipamente electrice.

Deșeurile au fost depozitate în afara spațiilor autorizate, cu încălcarea legislației privind regimul deșeurilor.

Deșeurile, ascunse în pământ

Din cercetări rezultă că în transportarea deșeurilor ar fi fost implicați doi bărbați. Unul dintre ei, în vârstă de 55 de ani, din Argeș, le-ar fi încărcat într-un autocamion, iar celălalt, de 35 de ani, din Teleorman, le-ar fi transportat în mai multe zile.

Transporturile ajungeau la punctul de lucru al unei alte societăți, care are ca obiect de activitate cultivarea cerealelor. Anchetatorii susțin că operațiunea s-a desfășurat cu acordul administratorului acestei firme, un bărbat de 40 de ani, tot din Argeș.

Deșeurile fuseseră depozitate într-o groapă din spatele unei hale de cereale și acoperite cu ajutorul unui utilaj al societății.

Cinci percheziții și patru persoane duse la audieri

Cele cinci percheziții au fost desfășurate concomitent. Trei au avut loc la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, iar alte două, la locuințele unor persoane fizice.

La operațiune au participat luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic și al polițiștilor din cadrul secțiilor de Poliție Rurală Buzoiești și Gălățeni.

Patru persoane au fost conduse la sediul Poliției în baza mandatelor de aducere emise în dosar.

În urma administrării probelor și a audierilor, anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru bărbați: cei trei din Argeș, în vârstă de 40, 46 și 55 de ani, și bărbatul de 35 de ani din Teleorman.

Cei patru urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, cu propuneri privind dispunerea unor măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

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