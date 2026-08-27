Inundații severe în nordul Nepalului. MAE le recomandă românilor să evite zonele afectate

Potrivit MAE, începând din dimineața zilei de miercuri, în Districtul Rasuwa, situat în nordul Nepalului, se înregistrează inundații severe, cu posibilitatea extinderii acestora.

Autoritățile române le recomandă cetățenilor care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Nepal să evite deplasările în zonele afectate și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale.

În cazul unei situații de urgență, cetățenii români pot apela numerele locale 1234 și 1144. Pentru Poliția Turistică este disponibil numărul 9851289445.

Pentru asistență consulară, românii pot suna la Ambasada României în India, la numărul +91 11 2411 1015. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent.

În situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, este disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei României la New Delhi: +91 81 3030 3444.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea informațiilor disponibile pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe și Ambasadei României la New Delhi. Cetățenii români care călătoresc în străinătate pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări de călătorie.