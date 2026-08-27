Prima pagină » Știrile zilei » „Salvat de un mango”: Supraviețuirea miraculoasă a unui nepalez în fața viiturilor devastatoare

„Salvat de un mango”: Supraviețuirea miraculoasă a unui nepalez în fața viiturilor devastatoare

Un muncitor nepalez a reușit să scape la limită de viiturile devastatoare cu care se confruntă țara. Bărbatul a fost salvat de un mango, deoarece s-a blocat în copac și a reușit să facă față dezastrului.
„Salvat de un mango”: Supraviețuirea miraculoasă a unui nepalez în fața viiturilor devastatoare
Ioana Târziu
27 aug. 2026, 11:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bibek Kumal, un muncitor nepalez în vârstă de 24 de ani, s-a agățat de un arbore de mango pentru a supraviețui viiturilor care au măturat case și au ucis zeci de persoane.

Potrivit The Independent, Kumal săpa miercuri o groapă adâncă de 1,5 metri lângă o casă nou construită, când a auzit un șuierat distinct.

După puțin timp, bărbatul a fost măturat de viitură, care a distrus toată zona în care acesta se afla.

Kumal a fost avertizat de patru colegi care stăteau deasupra, care i-au strigat să fugă. Până a reușit să se grăbească să iasă afară, colegii săi deja fugiseră.

„Am început să alerg. Apoi un zid de apă a căzut ca un cutremur”, a spus Kumal.

Supraviețuirea miraculoasă în fața viiturii

Torentul l-a măturat în aval printre noroi și resturi, dar „din fericire am fost blocat într-un mango”, a spus el. „Dacă nu ar fi existat mango, aș fi murit luat de valuri”.

Inundațiile devastatoare din Nepal au ucis cel puțin 165 de persoane. Alte sute de persoane sunt în continuare dispărute.

Alte trei persoane rănite în inundații au fost tratate alături de Kumal, în timp ce mai multe persoane au fost transportate în capitala Kathmandu.

Peste 100 de persoane au fost salvate

Autoritățile au declarat că au salvat până în prezent peste 114 persoane, iar acestea sunt tratate la diferite spitale din Kathmandu și Rasuwa.

Inundația, declanșată după ceea ce părea a fi prăbușirea unei mase de noroi și roci într-un râu la granița dintre Nepal și Tibet, a devastat așezările și infrastructura din aval.

Cauza exactă a alunecării de teren nu a fost clară, dar Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe a declarat că a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,4 cu aproximativ șapte minute înainte de ora afișată pe imaginile de securitate.

Nepal, în mare parte o țară muntoasă, se confruntă cu inundații și alunecări de teren mortale în fiecare sezon musonic. De asemenea, țara este predispusă la alte dezastre naturale. În adolescență, Kumal a supraviețuit cutremurului devastator din 2015, care a ucis aproape 9.000 de oameni, mai arată sursa.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia