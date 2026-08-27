„Salvat de un mango”: Supraviețuirea miraculoasă a unui nepalez în fața viiturilor devastatoare

Bibek Kumal, un muncitor nepalez în vârstă de 24 de ani, s-a agățat de un arbore de mango pentru a supraviețui viiturilor care au măturat case și au ucis zeci de persoane.

Potrivit The Independent, Kumal săpa miercuri o groapă adâncă de 1,5 metri lângă o casă nou construită, când a auzit un șuierat distinct.

După puțin timp, bărbatul a fost măturat de viitură, care a distrus toată zona în care acesta se afla.

Kumal a fost avertizat de patru colegi care stăteau deasupra, care i-au strigat să fugă. Până a reușit să se grăbească să iasă afară, colegii săi deja fugiseră.

„Am început să alerg. Apoi un zid de apă a căzut ca un cutremur”, a spus Kumal.

Supraviețuirea miraculoasă în fața viiturii

Torentul l-a măturat în aval printre noroi și resturi, dar „din fericire am fost blocat într-un mango”, a spus el. „Dacă nu ar fi existat mango, aș fi murit luat de valuri”.

Inundațiile devastatoare din Nepal au ucis cel puțin 165 de persoane. Alte sute de persoane sunt în continuare dispărute.

Alte trei persoane rănite în inundații au fost tratate alături de Kumal, în timp ce mai multe persoane au fost transportate în capitala Kathmandu.

Peste 100 de persoane au fost salvate

Autoritățile au declarat că au salvat până în prezent peste 114 persoane, iar acestea sunt tratate la diferite spitale din Kathmandu și Rasuwa.

Inundația, declanșată după ceea ce părea a fi prăbușirea unei mase de noroi și roci într-un râu la granița dintre Nepal și Tibet, a devastat așezările și infrastructura din aval.

Cauza exactă a alunecării de teren nu a fost clară, dar Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe a declarat că a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,4 cu aproximativ șapte minute înainte de ora afișată pe imaginile de securitate.

Nepal, în mare parte o țară muntoasă, se confruntă cu inundații și alunecări de teren mortale în fiecare sezon musonic. De asemenea, țara este predispusă la alte dezastre naturale. În adolescență, Kumal a supraviețuit cutremurului devastator din 2015, care a ucis aproape 9.000 de oameni, mai arată sursa.