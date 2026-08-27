Viitură devastatoare în Nepal și Tibet. Sute de turiști dispăruți, cel puțin 165 de morți

Imagini video surprinse au arătat un zid uriaș de apă care s-a prăbușit peste zona de graniță, potrivit The Guardian.

În Nepal, camioane au fost răsturnate, iar case, drumuri și proiecte energetice au fost luate de ape. În Tibet, o alunecare de teren a lovit un punct de trecere a frontierei, iar autoritățile se tem de un număr mare de victime.

Presa de stat chineză a relatat că cel puțin 558 de persoane sunt dispărute în partea tibetană a frontierei, dintre care cel puțin 260 sunt cetățeni străini. Printre aceștia se numără 142 de indieni, 47 de americani, 34 de australieni, 33 de britanici și 24 de canadieni.

În Nepal, Ministerul Turismului a anunțat că 468 de turiști și călători, dintre care 393 de cetățeni străini, erau dați dispăruți în regiunea montană. Poliția nepaleză a anunțat că 165 de cadavre au fost recuperate, în timp ce presa de stat chineză a raportat trei morți în partea tibetană.

Victimele se aflau în pelerinaj

Multe dintre victime se aflau într-un pelerinaj către Kailash Mansarovar, un loc aflat la mare altitudine în Tibet, venerat de hinduși și budiști.

Inițial, oficialii nepalezi au sugerat că un cutremur ar fi putut provoca prăbușirea unei porțiuni de ghețar și declanșarea viiturilor. Ulterior, US Geological Survey a precizat că ceea ce fusese raportat drept un cutremur cu magnitudinea 4,4 era, de fapt, un șoc seismic produs de prăbușirea rocilor și gheții din ghețar și de curgerea debrisurilor.

O analiză preliminară a imaginilor satelitare a indicat că o alunecare de gheață și roci a declanșat viitura în râul Lhende, la aproximativ 20 de kilometri nord-est de punctul de trecere a frontierei Rasuwagadhi dintre Nepal și China. Experții spun că riscul unor astfel de evenimente este amplificat de relieful extrem de accidentat al Himalayei.

Ground-level footage captures the terrifying Nepal–Tibet flash floods, with people running for their lives. 🌊💔 A devastating disaster that has reportedly left hundreds missing. 🙏 🙏🔱 Lord Shiva, please protect #Nepal and its people. 🕉️❤️#Tibet #NaturalDisaster pic.twitter.com/1hvCY9nsxF — अखण्ड भारत संकल्प (@Akhand_Bharat_S) August 27, 2026

„Soția mea e sub noroi. A murit”

Supraviețuitorii au povestit momentele de groază prin care au trecut. Un muncitor din districtul Rasuwa, Bibek Kumal, a spus că torentul l-a purtat în aval printre noroi și resturi, dar a reușit să supraviețuiască după ce s-a agățat de un copac.

Un alt supraviețuitor, Keshav Prasad Baral, în vârstă de 68 de ani, a povestit că și-a văzut soția luată de noroi. „Soția mea este încă undeva sub noroi. A murit”, a spus el.

Șeful Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, David Fisher, a declarat că „sate întregi și zone comerciale au fost distruse”.

În Tibet, autoritățile au mobilizat aproape 800 de lucrători pentru situații de urgență și 150 de vehicule, precum și câini special antrenați și ambarcațiuni rapide pentru operațiunile de salvare. În Nepal, echipele de intervenție folosesc elicoptere pentru căutarea și evacuarea supraviețuitorilor.

ONU a anunțat mobilizarea de provizii și personal pentru sprijinirea comunităților afectate, iar SUA au promis 500.000 de dolari în ajutor de urgență.