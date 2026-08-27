SUA au stabilit când va fi judecat cel acuzat că a fost „creierul” atentatelor din 11 septembrie

Khalid Sheikh Mohammed era considerat unul dintre cei mai importanți locotenenți ai grupării jihadiste Al-Qaida, până la capturarea sa, în martie 2003, în Pakistan, potrivit Le Figaro.

El a fost transferat la Guantanamo în septembrie 2006, unde este încă încarcerat, după ce a trecut prin închisori secrete ale CIA din Polonia, unde a fost supus unor sesiuni de interogatoriu în timpul cărora a fost torturat.

În iulie 2025, o curte de apel din SUA a anulat acordul prin care Khalid Sheikh Mohammed și cei doi coinculpați ai săi urmau să pledeze vinovat, acord care probabil i-ar fi scutit de riscul de a primi pedeapsa cu moartea.

Atentatele de la 11 septembrie 2001 au fost o serie de atacuri teroriste comise de membri ai rețelei Al-Qaida în Statele Unite. Teroriștii au deturnat patru avioane de pasageri, două fiind prăbușite în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, iar unul în clădirea Pentagonului. Al patrulea avion s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși în atacuri.