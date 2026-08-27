Iranul pune mai multe instituții media străine pe „lista țintelor militare”: „Sunt soldații sionismului și ai SUA”

BBC Persian, Iran International și Radio Farda se numără printre instituțiile vizate, a declarat miercuri Abolfazl Shekarchi, purtător de cuvânt al Forțelor Armate iraniene, într-o intervenție difuzată de televiziunea de stat, potrivit Euronews Persian.

„Aceste instituții media ostile sunt soldații sionismului și ai Statelor Unite și se află pe lista noastră de ținte militare”, a afirmat Shekarchi.

Oficialul iranian le-a acuzat că au „legături directe cu Mossad, CIA și serviciile de informații ale inamicului”.

„Forțele Armate iraniene nu le consideră instituții media”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Shekarchi a susținut, de asemenea, că instituțiile respective primesc directive și sprijin din partea serviciilor de informații americane și israeliene, afirmînd că „centrul de greutate al imperiului mediatic al inamicului se află în mâinile sioniștilor”.

Oficialul nu a precizat unde sau în ce mod ar putea fi vizate instituțiile incluse pe lista anunțată de Teheran.

Amenințarea cu „ținte militare”, o schimbare de ton

Până acum, autoritățile iraniene recurgeau doar la acuzații și etichete politice împotriva instituțiilor media de limbă persană din străinătate, fără să le includă în categoria „țintelor militare”.

Declarațiile lui Shekarchi au fost făcute la Teheran, în timpul unui eveniment dedicat lansării versiunilor internaționale ale agenției iraniene Defense Press, în limbile engleză, arabă, rusă, urdu, franceză și turcă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei iraniene, victoria sau înfrângerea pe „frontul mediatic” poate influența direct rezultatul unei confruntări militare.

Autoritățile iraniene acuză de mai mult timp instituțiile de presă în limba persană cu sediul în străinătate, accesibile în Iran doar prin rețele virtuale private (VPN), care permit ocolirea restricțiilor de acces la internet, că ar coopera cu Israelul.

BBC Persian și Iran International au fost desemnate de Teheran drept organizații teroriste în 2022. Ambele instituții media de limbă persană operează din Londra, Iran International fiind un post privat de televiziune.

Canal YouTube, interzis pentru „informații false”

La jumătatea lunii august, autoritățile iraniene au interzis un canal de YouTube care difuza interviuri cu intelectuali și alte personalități iraniene despre situația politică și socială din țară, acuzându-l că a răspândit „informații false”.

Fondatorul și prezentatorul canalului, care locuiește în Iran, a fost interogat și ulterior eliberat pe cauțiune.

Autoritățile iraniene au înăsprit controlul asupra presei și al informațiilor despre război după atacurile lansate la 28 februarie de Statele Unite și Israel asupra Iranului.