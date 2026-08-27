„Jenant pentru Capitala SUA”: Administrația Trump amenință cu demolarea Centrului Kennedy dacă instanța blochează renovările

Locația se numără printre locurile emblematice din Washington, pe care Trump a încercat să le renoveze de la revenirea sa la Casa Albă în 2025, arată BBC.

Refuzul renovării „va determina donatorii să fugă”

„Un ordin care împiedică Consiliul să îl recunoască în mod corespunzător pe președintele Trump”, au susținut avocații Departamentului de Justiție, „va determina donatorii să fugă, contribuțiile financiare să se epuizeze și reabilitarea structurală să se oprească”.

Cererile avocaților lui Donald Trump

Avocații cer totodată ca numele președintelui Donald Trump să fie repus pe clădire. Acesta a fost îndepărtat în iunie, în urma unei hotărâri judecătorești.

Avocații lui Trump au susținut că, fără renovări, locația „se va deteriora și mai mult, devenind o structură nesigură și dărăpănată, care va trebui demolată”.

De asemenea, au numit locul de desfășurare „jenant pentru capitala națiunii”.

Planurile administrației Trump pentru clădire

După ce „structura dărăpănată” va fi demolată, va urma o decizie cu privire la ce se va construi pe amplasament. Este inclusă opțiunea unui amfiteatru mare în aer liber cu vedere la râul Potomac, a scris avocatul Departamentului de Justiție Brantley Mayers.

La sfârșitul lunii mai, un judecător american a decis că numele președintelui a fost adăugat ilegal la locație. El și-a motivat decizia spunând că nu poate fi redenumită fără aprobarea Congresului.

Judecătorul a ordonat eliminarea numelui, așa că acesta a fost retras în luna iunie.

Cazul a provenit dintr-o dispută juridică mai amplă. Aceasta privește redenumirea instituției culturale. Legislația americană o desemnează drept memorial al președintelui John F. Kennedy.