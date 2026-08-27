WSJ: Șeful CIA s-a dus la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace NATO

Vizita surpriză a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a avut scopul de a transmite Rusiei un avertisment: să nu atace țările NATO. Informația a fost dezvăluită, pentru The Wall Street Journal, de către surse care cunosc subiectul.

Deși este considerată prima vizită publică a șefului agenției de spionaj în Moscova, ea a avut loc în contextul unor rapoarte recente potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze unitatea NATO printr-un atac limitat asupra unei țări aliate în următorii câțiva ani.

Anterior, The Wall Street Journal relatase faptul că Statele Unite au obținut informații care indică pregătiri preliminare ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară în Ucraina și planuri de testare a hotărârii NATO.

În acest sens, analiștii au luat în calcul posibilitatea ca Ratcliffe să se fi întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un avertisment, a mai punctat WSJ.

Trump cataloghează vizita lui Ratcliffe în Moscova drept una de „semi-rutină”

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a numit vizita lui Ratcliffe la Moscova drept o întâlnire de „semi-rutină”. Liderul de la Casa Albă a adăugat că „ar putea ieși ceva” din această vizită neanunțată.

El a spus că urăște „să dezamăgească oamenii”, dar că niciunul dintre zvonurile legate de vizită nu era adevărat.

„Este prematur să spunem cât de mult va afecta acest lucru procesul general de redresare a relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent”, a declarat el reporterilor.

Ce spune Kremlinul

Și Kremlinul a venit cu precizări în urma vizitei lui Ratcliffe în capitala rusă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, John Ratcliffe nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în timpul vizitei.

El a afirmat că vizita șefului CIA a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații ruse și americane.

Precedentul din 2021

Vizita lui Ratcliffe amintește de deplasarea făcută la Moscova în noiembrie 2021 de William Burns, pe atunci director al CIA.

Burns l-a avertizat atunci pe Vladimir Putin să nu invadeze Ucraina, invocând informațiile obținute de serviciile americane despre pregătirile pentru un atac de amploare. Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Potrivit unui expert rus citat de WSJ, Moscova consideră utile contactele dintre serviciile de informații chiar și atunci când relațiile politice dintre cele două țări sunt tensionate.