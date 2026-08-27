Prima pagină » Știri externe » WSJ: Șeful CIA s-a dus la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace NATO

WSJ: Șeful CIA s-a dus la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace NATO

John Ratcliffe, șeful CIA, a călătorit la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace NATO, potrivit unor surse The Wall Street Journal. Vizita sa a avut loc în contextul rapoartelor recente potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze unitatea NATO printr-un atac limitat asupra unei țări aliate în următorii câțiva ani.
WSJ: Șeful CIA s-a dus la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace NATO
Șeful CIA, John Ratcliffe. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
27 aug. 2026, 10:25, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vizita surpriză a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a avut scopul de a transmite Rusiei un avertisment: să nu atace țările NATO. Informația a fost dezvăluită, pentru The Wall Street Journal, de către surse care cunosc subiectul.

Deși este considerată prima vizită publică a șefului agenției de spionaj în Moscova, ea a avut loc în contextul unor rapoarte recente potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze unitatea NATO printr-un atac limitat asupra unei țări aliate în următorii câțiva ani.

Anterior, The Wall Street Journal relatase faptul că Statele Unite au obținut informații care indică pregătiri preliminare ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară în Ucraina și planuri de testare a hotărârii NATO.

În acest sens, analiștii au luat în calcul posibilitatea ca Ratcliffe să se fi întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a-i transmite un avertisment, a mai punctat WSJ.

Trump cataloghează vizita lui Ratcliffe în Moscova drept una de „semi-rutină”

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a numit vizita lui Ratcliffe la Moscova drept o întâlnire de „semi-rutină”. Liderul de la Casa Albă a adăugat că „ar putea ieși ceva” din această vizită neanunțată.

El a spus că urăște „să dezamăgească oamenii”, dar că niciunul dintre zvonurile legate de vizită nu era adevărat.

„Este prematur să spunem cât de mult va afecta acest lucru procesul general de redresare a relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent”, a declarat el reporterilor.

Ce spune Kremlinul

Și Kremlinul a venit cu precizări în urma vizitei lui Ratcliffe în capitala rusă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, John Ratcliffe nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în timpul vizitei.

El a afirmat că vizita șefului CIA a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații ruse și americane.

Precedentul din 2021

Vizita lui Ratcliffe amintește de deplasarea făcută la Moscova în noiembrie 2021 de William Burns, pe atunci director al CIA.

Burns l-a avertizat atunci pe Vladimir Putin să nu invadeze Ucraina, invocând informațiile obținute de serviciile americane despre pregătirile pentru un atac de amploare. Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Potrivit unui expert rus citat de WSJ, Moscova consideră utile contactele dintre serviciile de informații chiar și atunci când relațiile politice dintre cele două țări sunt tensionate.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia