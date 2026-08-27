Ungaria a reușit: Centrala nucleară de la Paks funcționează, din nou, la capacitate maximă, anunță premierul țării

Centrala nucleară de la Paks funcționează, din nou, la capacitate maximă, după săptămâni în care autoritățile ungare au făcut demersuri pentru creșterea nivelului Dunării, principala sursă de apă pentru răcirea instalațiilor.

Anunțul a fost făcut de premierul ungar Peter Magyar într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Paks la maxim! Am primit vești bune în cea de-a 12-a oră a ședinței de guvern. Centrala nucleară de la Paks a atins acum puterea maximă. Toate cele patru reactoare și toate cele 8 turbine funcționează impecabil”, a scris Magyar în postare.

El a mulțumit specialiștilor din domeniul energetic pentru eforturile depuse în ultimele săptămâni, pentru a fi evitată închiderea completă a centralei.

Peter Magyar a făcut mențiuni și în privința centralei nucleare de la Cernavodă.

„Între timp, centrala nucleară din România, adusă anterior ca exemplu de către așa-zișii experți, este oprită de două săptămâni…”, a mai scris premierul ungar pe Facebook.

Ungaria a intervenit asupra Dunării pentru a menține centrala în funcțiune

Pentru a evita oprirea completă a centralei, autoritățile ungare au luat măsuri pentru creșterea nivelului apei în zona centralei Paks. Rolul Dunării este foarte important pentru sistemul de răcire al centralei. Seceta din vara aceasta a redus mult debitul râului.

Lucrările au început pe 13 august și includ construirea unui prag de fund, o structură asemănătoare unui mic dig, destinată reglării debitului de apă.

În paralel, autoritățile au folosit o soluție temporară. Două barje au fost scufundate în apropierea orașului Paks pentru a direcționa o cantitate mai mare de apă către canalul care alimentează sistemul de răcire al centralei.

O oprire completă ar fi afectat în mod major sistemul energetic al Ungariei, întrucât Paks asigură o parte semnificativă din necesarul de electricitate al țării.

Situația din România

Pentru a menține cât mai mult timp în funcțiune Reactorul 2, autoritățile au intervenit pe Dunăre. Au fost luate măsuri pentru direcționarea unui debit mai mare de apă către centrală, prin dislocarea unei stânci și scufundarea controlată a patru barje.

Cu toate acestea, cel de-al doilea reactor a fost oprit în data de 13 august, ca măsură de siguranță, după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei pentru răcirea instalațiilor.

Este a doua oară în câteva luni când ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite, dar este pentru prima dată în 23 de ani când decizia a fost luată din cauza debitului redus al Dunării.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură în mod normal aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României.