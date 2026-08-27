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Președintele iranian se va întâlni cu Vladimir Putin săptămâna viitoare

Președintele iranian Massoud Pezeshkian urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu omologul său rus, Vladimir Putin, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din Kârgâzstan, a anunțat ambasadorul iranian la Moscova.
Președintele iranian se va întâlni cu Vladimir Putin săptămâna viitoare
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
27 aug. 2026, 11:28, Știri externe
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Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) din 2026 va avea loc pe 1 septembrie 2026, la Bișkek, capitala Kârgâzstanului, potrivit Le Figaro. „Președintele Massoud Pezeshkian a avut până acum cinci întâlniri individuale (cu Vladimir Putin), iar săptămâna viitoare va participa la summitul din Kârgâzstan, unde va avea a șasea întâlnire” cu acesta, a declarat diplomatul Kazem Jalali agenției oficiale de știri IRNA. OCS este formată din zece state membre, inclusiv Iran, Rusia, China, India, Pakistan și națiuni din Asia Centrală.

Iranul se află în război cu  Statele Unite și Israel de șase luni. La începutul acestei săptămâni, Washingtonul a anunțat noi sancțiuni care vizează „sufocarea” economică a Teheranului, amenințând cu aceeași soartă țările care fac comerț cu Iranul.

Rusia, principal partener comercial al Rusiei

Rusia se numără printre principalii parteneri comerciali ai Iranului. Importurile rusești din Iran s-au ridicat la 930 de milioane de dolari în cele zece luni anterioare ianuarie 2026, în timp ce exporturile au ajuns la 1,36 miliarde de dolari, potrivit vămilor iraniene.

În 2022, Rusia a comercializat cereale, aur și cherestea pentru produse agricole iraniene, potrivit Băncii Mondiale. Cooperarea s-a consolidat de atunci, cu schimburi de echipamente militare.

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