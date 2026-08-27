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Regele Harald al Norvegiei se află într-o stare de sănătate „foarte gravă”. Regina și prinţul moştenitor şi-au anulat toate evenimentele

Regele Harald al Norvegiei se află într-o stare de sănătate „foarte gravă”, a anuțat, joi, palatul regal. Regele Harald a fost spitalizat în data de 17 august, iar starea acestuia s-a deteriorat în weekend. Regina și prinţul moştenitor şi-au anulat toate evenimentele programate în perioada următoare.
Diana Nunuț
27 aug. 2026, 11:57, Știri externe
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Starea de sănătate a regelui Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, s-a deteriorat în timpul spitalizării, iar starea sa este acum „foarte gravă”, a anunțat joi Curtea Regală.

Potrivit agenției Reuters, regele Harald a fost spitalizat în data de 17 august, fiind tratat pentru o infecție bacteriană în sânge.

În weekend, starea sa de sănătate s-a deteriorat, iar regina și prinţul moştenitor şi-au anulat toate evenimentele programate în perioada următoare, a mai transmis palatul regal într-un comunicat.

Presa norvegiană a relatat că membrii familiei lui Harald, inclusiv prințul moștenitor și regina, au fost văzuți sosind la Spitalul Universitar din Oslo, unde este internat regele.

„Întreaga națiune este alături de noi în timp ce transmitem gânduri calde regelui și restului familiei regale”, a transmis premierul Jonas Gahr Stoere într-un comunicat de presă.

Regele a fost internat în spital de mai multe ori

Regele Norvegiei a fost internat și externat din spital de mai multe ori în ultimii ani.

În februarie, a fost internat într-un spital din Insulele Canare, în timpul unei vacanțe de iarnă. La momentul respectiv, a fost tratat pentru o infecție a pielii.

Acum doi ani, s-a îmbolnăvit în timpul unei vacanțe private cu regina în Malaezia. Atunci, a primit acolo un stimulator cardiac temporar. Harald s-a întors la bordul unui avion medical în Norvegia, unde i s-a montat un stimulator cardiac permanent.

În 2024, regele Harald a anunțat că își va reduce numărul de activități oficiale la care participă, având în vedere vârsta sa. Totuși, el a respins varianta abdicării, afirmând că jurământul său ca rege este pe viață.

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