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Țara în care nu poți cumpăra o mașină fără loc de parcare. Regula este obligatorie în marile orașe

Japonia are o regulă care poate părea neobișnuită pentru șoferii din Europa: în anumite zone, nu poți cumpăra o mașină dacă nu demonstrezi că ai deja un loc de parcare. Măsura face parte dintr-un sistem menit să limiteze traficul și să gestioneze mai eficient spațiul urban.
Țara în care nu poți cumpăra o mașină fără loc de parcare. Regula este obligatorie în marile orașe
Andreea Tobias
27 aug. 2026, 12:20, Știri externe
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Regula vizează în special zonele urbane cu densitate mare a populației, unde obținerea unui loc de parcare este esențială, potrivit Virgilio Motori.

Dovada se face printr-un document numit shako shomeisho, un certificat care atestă existența unui loc de parcare. Nu este o reglementare nouă, ci una aplicată de mult timp în anumite zone ale țării. Scopul ei este reducerea traficului și îmbunătățirea gestionării spațiilor publice.

Regulile nu sunt identice în toată Japonia. Obligativitatea documentului depinde de zona în care locuiește cumpărătorul, nu este valabilă la nivel național.

Un locuitor al unui cartier central din Tokyo, de exemplu, nu poate cumpăra o mașină fără să prezinte acest certificat.

Regula japoneză puțin cunoscută: fără loc de parcare, nu poți deveni proprietar de mașină

Nici măcar kei-carurile, vehiculele ultracompacte foarte populare în Japonia, nu sunt complet scutite de regulă. În marile orașe, pentru acestea există un regulament asemănător celui aplicat mașinilor obișnuite.

Sistemul funcționează alături de o rețea de transport public foarte dezvoltată, completată de servicii de car sharing.

Autorul articolului notează că un model similar ar putea fi util și în orașele italiene aglomerate.

Există însă un decalaj important, mai ales la capitolul transport public. O astfel de regulă nu ar putea fi aplicată fără servicii similare.

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