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Tinerii terorizează pietonii cu o nouă provocare. Vârstnicii se tem să mai iasă din casă

Noul trend, cunoscut sub numele de „snapping”, presupune ca o persoană aflată pe bicicletă sau pe o bicicletă electrică să ridice roata din față și să meargă doar pe roata din spate. Biciclistul se apropie apoi de oameni ca și cum ar urma să îi lovească, după care schimbă direcția în ultima clipă.
Tinerii terorizează pietonii cu o nouă provocare. Vârstnicii se tem să mai iasă din casă
Sursa foto: Pexels
Alexandra-Valentina Dumitru
27 aug. 2026, 12:50, Știri externe
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Tinerii se alătură unei noi tendințe care îi face pe unii britanici mai în vârstă să se teamă să iasă afară, de teamă să nu fie răniți. Numeroase videoclipuri cu această provocare au fost distribuite pe rețelele sociale, potrivit Express. În unele dintre ele, mașini și alte vehicule frânează brusc, în timp ce în altele pietonii sar din calea bicicletelor de teamă să nu fie loviți.

Un videoclip publicat online arată o fetiță care este dată jos din cărucior în urma unei astfel de manevre, iar un altul surprinde pietoni care cad în timp ce încearcă să evite bicicleta care se apropie.

„Este de înțeles că tinerii încearcă să obțină această doză de adrenalină, dar mulți nu înțeleg pericolele la care se expun atât pe ei, cât și pe ceilalți”, a declarat Cheryl Spruce, șefa departamentului de membri al organizației Neighbourhood Watch.

Spruce a declarat pentru The Metro că a văzut această tendință în centrul Londrei și că unii oameni se tem să mai iasă din case de frica de a fi răniți.

„Este vorba despre a obține o reacție. Se simt puternici pentru că sunt mulți care fac asta, așa că devin îndrăzneți și nu le pasă de pietoni sau de ceilalți participanți la trafic”, a spus ea.

Spruce a povestit că, la o întâlnire comunitară desfășurată în Kidbrooke, Greenwich, participanții au spus că rudele lor în vârstă întâmpină dificultăți atunci când ies din case, din cauza numărului mare de tineri pe biciclete.

„Le este greu să se simtă în siguranță atunci când merg pe trotuare, pentru că sunt tăiați din cale de bicicliști. Este foarte, foarte periculos”, a spus ea.

Videoclipuri cu această tendință au fost distribuite și în Statele Unite și Australia. Reacțiile online au fost extrem de critice, utilizatorii condamnând comportamentul celor care participă la provocare.

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