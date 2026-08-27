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Incredibil: Un ghid pentru menopauză se bazează pe studii realizate pe bărbați

Agenția Spaniolă pentru Siguranța Alimentară și Nutriție a elaborat un ghid pentru menopauză, ce conține cercetări efectuate pe bărbați. Raportul va fi revizuit după ce a atras criticile oamenilor de știință.
Incredibil: Un ghid pentru menopauză se bazează pe studii realizate pe bărbați
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
27 aug. 2026, 12:57, Știri externe
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Agenția a solicitat comitetului său științific să efectueze revizuirea.

Potrivit Euronews, controversa provine din faptul că documentul, publicat în martie anul trecut, utilizează valori din cercetările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), fără a avertiza în mod explicit că studiile de referință au fost efectuate pe bărbați.

A fost omis un avertisment

Agenția a recunoscut că a existat o „omisiune a unui avertisment”. Aceasta a pledat pentru necesitatea extinderii cercetărilor axate în mod specific pe femeile aflate în perioada menopauzei.

Raportul prezintă o serie de recomandări, menite să reducă riscurile asociate acestei etape. Printre acestea, se numără pierderea masei osoase și musculare sau problemele cardiovasculare. Acestea includ o dietă bogată în proteine, omega-3, fibre, calciu, fier și vitamine, precum și exerciții fizice regulate, cu accent deosebit pe antrenamentul de forță.

Ministrul spaniol al Egalității, Ana Redondo, a cerut revizuirea documentului într-o postare pe X. Ea a îndemnat ca astfel de situații „să nu se mai întâmple”.

Femeile trebuie să fie incluse în studii privind sănătatea lor

„E timpul ca femeile să fie prezente în agendele și studiile privind sănătatea, iar corpul masculin să înceteze să mai fie punctul de referință universal pentru orice, chiar și pentru problemele legate de menopauză”, a declarat ministrul.

Controversa evidențiază o problemă persistentă în cercetarea medicală, arată sursa citată.

Timp de decenii, bărbații au fost suprareprezentați în studiile clinice și alte studii științifice, în timp ce femeile au fost excluse sau subreprezentate.

Această lacună a însemnat că o parte din cunoștințele despre boli, simptome sau tratamente au fost construite în jurul corpului masculin ca standard, chiar dacă există diferențe biologice care pot influența atât debutul anumitor afecțiuni, cât și răspunsul la medicamente și tratamente.

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