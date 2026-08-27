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Bombă de 100 de kilograme din Al Doilea Război Mondial, descoperită la Berlin. Mii de locuințe au fost evacuate

O bombă de aviație de aproximativ 100 de kilograme, rămasă din Al Doilea Război Mondial, a fost descoperită într-un canal din cartierul berlinez Neukölln. Autoritățile au evacuat aproximativ 5.600 de gospodării înainte ca specialiștii să neutralizeze proiectilul.
Bombă de 100 de kilograme din Al Doilea Război Mondial, descoperită la Berlin. Mii de locuințe au fost evacuate
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
27 aug. 2026, 13:11, Știri externe
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Proiectilul a fost descoperit miercuri, în jurul orei 10:40, în timpul unor lucrări desfășurate în Neuköllner Schifffahrtskanal, între străzile Teupitzer și Treptower, potrivit informațiilor transmise de postul de televizune ARD 1.

Bomba, cu o greutate de circa 100 de kilograme, a fost adusă la mal pentru operațiunea de neutralizare. Autoritățile au stabilit că transportarea ei către un poligon specializat ar fi implicat riscuri prea mari, astfel că dezamorsarea a fost făcută la fața locului.

În jurul zonei a fost instituit un perimetru de securitate cu o rază de 500 de metri. Aproximativ 5.600 de gospodării au fost vizate de măsurile de evacuare, operațiunea fiind finalizată la ora locală 21:45.

Sonnenallee, una dintre arterele intens circulate ale cartierului și aflată la doar câteva străzi distanță, nu a fost inclusă în perimetrul evacuat.

Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta

200 de polițiști, mobilizați în operațiune

După evacuarea zonei, specialiștii în muniții neexplodate au început intervenția. Focosul bombei a fost îndepărtat cu ajutorul unui sistem de tăiere cu apă la presiune ridicată și ulterior distrus printr-o explozie controlată.

Operațiunea s-a încheiat în jurul orei 23:10. Perimetrul de securitate a fost apoi ridicat, iar înainte de miezul nopții locuitorilor li s-a permis să revină în case.

Aproximativ 200 de polițiști au participat la intervenție, alături de numeroase echipaje ale pompierilor, Crucii Roșii și organizației germane de protecție civilă THW. Autoritățile au folosit vehicule cu difuzoare pentru informarea locuitorilor și au transmis avertizări și prin sistemul Katwarn.

La școala Adolf-Reichwein a fost amenajat un centru temporar de cazare cu 200 de locuri pentru persoanele evacuate.

Azil de bătrâni, școli și grădinițe în perimetrul de siguranță

În zona de securitate se aflau, pe lângă blocuri și alte imobile rezidențiale, un centru pentru persoane fără adăpost, un cămin de bătrâni, precum și mai multe școli și grădinițe.

Evacuarea căminului pentru vârstnici, luată inițial în calcul, nu a mai fost necesară. Autoritățile au convenit ca rezidenții să rămână în interiorul clădirii, cu condiția să nu se apropie de ferestre și să nu iasă din imobil.

Operațiunea a afectat și transportul public din Berlin. Compania BVG a anunțat devierea autobuzelor de pe liniile M43, 171 și 166 pe durata restricțiilor.

Descoperirea muniției neexplodate din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial continuă să provoace periodic operațiuni de evacuare în orașele germane, la peste opt decenii de la încheierea conflictului.

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