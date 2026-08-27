Șeful Comitetului Olimpic Polonez a fost arestat într-un caz legat de criptomonede

Radoslaw Piesiewicz este suspectat că a primit compensații financiare pentru acordarea de contracte de sponsorizare de către PKOl platformei de schimb de criptomonede Zondacrypto, care a fost desființată, potrivit Le Figaro. Guvernul acuză această platformă de legături cu opoziția naționalistă, mafia și serviciile de informații rusești.

Oficiali polonezi de rang înalt au confirmat arestarea șefului Comitetului Olimpic Polonez.

„Radosław Piesiewicz este un simbol al corupției extreme din cadrul mișcării olimpice. Astăzi, acesta a fost reținut de autorități. Și acesta este probabil doar începutul”, a scris Marcin Kierwiński, ministrul Afacerilor Interne și Administrației, pe rețeaua X. Anterior, ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a confirmat arestarea lui Piesiewicz.

Radosław Piesiewicz to symbol skrajnego zepsucia w ruchu olimpijskim. Dziś, ten nominat PiS, został zatrzymany przez służby. A zapewne to dopiero początek. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 27, 2026

Ministrul Sportului din Polonia, Jakub Rutnicki, și-a exprimat criticile la adresa lui Piesiewicz pe rețelele de socializare.

„O astfel de persoană nu ar trebui să fie niciodată președintele Comitetului Olimpic Polonez. Vorbim despre asta de luni de zile, iar comunitatea sportivă vorbește și ea despre asta”, a declarat politicianul.