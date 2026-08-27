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Șeful Comitetului Olimpic Polonez a fost arestat într-un caz legat de criptomonede

Președintele Comitetului Olimpic Polonez (PKOl) a fost arestat joi în cadrul unei anchete privind un vast caz de corupție legat de criptomonede.
Șeful Comitetului Olimpic Polonez a fost arestat într-un caz legat de criptomonede
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
27 aug. 2026, 13:54, Știri externe
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Radoslaw Piesiewicz este suspectat că a primit compensații financiare pentru acordarea de contracte de sponsorizare de către PKOl platformei de schimb de criptomonede Zondacrypto, care a fost desființată, potrivit Le Figaro. Guvernul acuză această platformă de legături cu opoziția naționalistă, mafia și serviciile de informații rusești.

Oficiali polonezi de rang înalt au confirmat arestarea șefului Comitetului Olimpic Polonez.

„Radosław Piesiewicz este un simbol al corupției extreme din cadrul mișcării olimpice. Astăzi, acesta a fost reținut de autorități. Și acesta este probabil doar începutul”, a scris Marcin Kierwiński, ministrul Afacerilor Interne și Administrației, pe rețeaua X. Anterior, ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a confirmat arestarea lui Piesiewicz.

Ministrul Sportului din Polonia, Jakub Rutnicki, și-a exprimat criticile la adresa lui Piesiewicz pe rețelele de socializare.

„O astfel de persoană nu ar trebui să fie niciodată președintele Comitetului Olimpic Polonez. Vorbim despre asta de luni de zile, iar comunitatea sportivă vorbește și ea despre asta”, a declarat politicianul.

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