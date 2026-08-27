Un militar rus de rang înalt a murit după explozia unei mașini la Sankt Petersburg

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 27 august, pe șoseaua Kolpinskoye, în zona Șușari din Sankt Petersburg. Potrivit relatărilor martorilor citate de publicația rusă Fontanka, automobilul a fost distrus în apropierea unui magazin, la numărul 18.

În mașină se aflau militarul, care avea gradul de locotenent-colonel, și soția acestuia. În jurul orei locale 10:00, cei doi ar fi vrut să plece cu automobilul din apropierea locuinței lor, moment în care, conform datelor preliminare, s-a produs explozia unui dispozitiv improvizat.

Militarul a decedat la fața locului

Militarul a murit la fața locului, iar femeia a fost transportată la spital în stare gravă, medicii încercând să îi salveze viața. Publicația rusă scrie că ambelor victime le-ar fi fost amputate traumatic membrele inferioare în urma deflagrației.

Presa rusă nu precizează identitatea militarului și nici unitatea din care acesta făcea parte. De asemenea, informațiile prezentate nu stabilesc cine ar fi amplasat presupusul dispozitiv exploziv și nici un posibil motiv al atacului.