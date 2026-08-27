Trump susține că Mojtaba Khamenei este în viață, dar „foarte grav rănit”. Liderul suprem al Iranului nu a fost văzut de la numirea în funcție

Într-un interviu acordat comentatorului Glenn Beck, Donald Trump a declarat că el crede că ayatollahul iranian Mojtaba Khamenei este în viață. Totuși, liderul de la Casa Albă susține că a fost grav rănit în atacurile care i-au ucis tatăl, în urma unor noi rapoarte care speculează că tânărul Khamenei ar fi murit.

„Nu cred că e mort”

Potrivit Euronews, Trump a declarat că „nu cred că e mort. A fost rănit foarte grav. Partea stângă a corpului, brațul, piciorul, totul. A fost rănit foarte grav, dar nu cred că e mort”.

Trump a adăugat că și-a bazat evaluarea pe propriul comportament al negociatorilor iranieni.

„Dacă el este (mort), ei oferă un spectacol destul de bun pentru că vorbesc tot timpul despre a se întoarce să vorbească cu el pentru a obține o binecuvântare finală asupra lucrurilor”, a spus el.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost ales ayatollah de către Adunarea Experților din Iran pe 8 martie. El a fost numit în funcție la câteva zile după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile comune americano-israeliene din 28 februarie, care au declanșat războiul.

Nu a apărut deloc în public

De la numirea sa în funcție, nu a apărut în public, în fotografii sau în nicio înregistrare video sau audio. Mai mult, a lipsit de la ceremoniile funerare ale tatălui său din iulie.

Presa americană a relatat anterior, citând oficiali iranieni anonimi, că Mojtaba Khamenei a suferit răni grave în atacuri. Conform presei, a suferit multiple intervenții chirurgicale la picioare și brațe. De asemenea, liderul Iranian are dificultăți de vorbire din cauza arsurilor grave la față și buze.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că acesta a fost rănit și probabil „desfigurat”. Cu toate acestea, Teheranul nu a confirmat aceste relatări.