Prima pagină » Știrile zilei » Trump susține că Mojtaba Khamenei este în viață, dar „foarte grav rănit”. Liderul suprem al Iranului nu a fost văzut de la numirea în funcție

Trump susține că Mojtaba Khamenei este în viață, dar „foarte grav rănit”. Liderul suprem al Iranului nu a fost văzut de la numirea în funcție

Președintele american Donald Trump a declarat că liderul suprem al Iranului Mojtaba Khamenei nu este mort, însă „a fost rănit foarte grav” în atacurile din luna februarie. Acesta nu a apărut deloc în public de la numirea sa în funcție.
Trump susține că Mojtaba Khamenei este în viață, dar „foarte grav rănit”. Liderul suprem al Iranului nu a fost văzut de la numirea în funcție
Ioana Târziu
27 aug. 2026, 15:00, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un interviu acordat comentatorului Glenn Beck, Donald Trump a declarat că el crede că ayatollahul iranian Mojtaba Khamenei este în viață. Totuși, liderul de la Casa Albă susține că a fost grav rănit în atacurile care i-au ucis tatăl, în urma unor noi rapoarte care speculează că tânărul Khamenei ar fi murit.

„Nu cred că e mort”

Potrivit Euronews, Trump a declarat că „nu cred că e mort. A fost rănit foarte grav. Partea stângă a corpului, brațul, piciorul, totul. A fost rănit foarte grav, dar nu cred că e mort”.

Trump a adăugat că și-a bazat evaluarea pe propriul comportament al negociatorilor iranieni.

„Dacă el este (mort), ei oferă un spectacol destul de bun pentru că vorbesc tot timpul despre a se întoarce să vorbească cu el pentru a obține o binecuvântare finală asupra lucrurilor”, a spus el.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost ales ayatollah de către Adunarea Experților din Iran pe 8 martie. El a fost numit în funcție la câteva zile după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile comune americano-israeliene din 28 februarie, care au declanșat războiul.

Nu a apărut deloc în public

De la numirea sa în funcție, nu a apărut în public, în fotografii sau în nicio înregistrare video sau audio. Mai mult, a lipsit de la ceremoniile funerare ale tatălui său din iulie.

Presa americană a relatat anterior, citând oficiali iranieni anonimi, că Mojtaba Khamenei a suferit răni grave în atacuri. Conform presei, a suferit multiple intervenții chirurgicale la picioare și brațe. De asemenea, liderul Iranian are dificultăți de vorbire din cauza arsurilor grave la față și buze.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că acesta a fost rănit și probabil „desfigurat”. Cu toate acestea, Teheranul nu a confirmat aceste relatări.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia