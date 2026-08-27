Cererile de azil în Marea Britanie au scăzut cu 21% față de anul precedent

Un total de 85.891 de persoane au solicitat azil în Regatul Unit între iunie 2025 și iunie 2026, comparativ cu 108.585 în precedent, iar 40% din aceste cereri au provenit de la persoanele care au ajuns în țară traversând Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici, conform datelor de la Ministerul de Interne britanic, relatează Le Figaro.

„Acest guvern restabilește controlul frontierelor noastre și echitatea sistemului de migrație”, a declarat ministrul de interne Shabana Mahmood într-un comunicat. Ea a fost numită în funcție de noul prim-ministru, Andy Burnham, care a venit la putere în iulie.

De când Partidul Laburist a ajuns la putere în iulie 2024, „numărul cererilor de azil a scăzut, numărul solicitanților de azil cazați în hoteluri este în scădere, arestări pentru nivel de muncă ilegală sunt la urechea record, iar deportările și returnările sunt în creștere”, a insistat ea. „Dar nu vom renunța și trebuie să facem și mai mult”, a adăugat ministrul.

Măsuri menite să reducă imigrația

Numărul solicitanților de azil cazați în hoteluri, o problemă extrem de sensibilă în țară, sa înjumătățit astfel, ajungând la 16.021, cel mai scăzut nivel din 202 și de la publicarea acestor date. Acesta atinsese un vârf de 56.018 de persoane în 2023, ceea ce a declanșat un val de protest în toată țara, unele dintre ele degenerând în violențe și revolte, pe fundalul ascensiunii partidului anti-imigrație Reform UK al lui Nigel Farage.

Guvernul britanic sa angajat să oprească cazarea solicitanților de azil în hoteluri până în 2029. În schimb, intenționează să îi mute în baze militare, dar această inițiativă se confruntă cu rezistență locală. La fel ca și conservatorii înaintea lor, Partidul Laburist, aflat la guvernare, anunțat mai multe măsuri menite să reducă imigrația.