Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că „multe povești alarmiste sunt publicate în prezent. Desigur, acest lucru nu are nicio legătură cu realitatea și nu are nicio legătură cu intențiile Rusiei”.

Rusia merge înainte cu „operațiunea militară specială”

Potrivit AFP, Peskov a transmis că Rusia își continuă „operațiunea militară specială”.

„Rusia ar fi preferat să își atingă obiectivele prin mijloace pașnice, dar neputând face acest lucru, își continuă operațiunea militară specială. Acest lucru este pentru a-și garanta securitatea și interesele”, a declarat el reporterilor.

Președintele american Donald Trump a descris călătoria șefului CIA drept „semi-rutină”. Liderul de la Casa Albă a adăugat că „ar putea ieși ceva” din această vizită neanunțată.

Miercuri, Wall Street Journal și CBS News au relatat că John Ratcliffe a încercat să descurajeze Rusia să atace un membru NATO, potrivit sursei citate.

Vizita sa neanunțată a venit pe fondul evaluărilor serviciilor de informații americane. Conform CIA, Moscova ar putea încerca să testeze alianța. Wall Street Journal, în special, a scris că președintele rus Vladimir Putin ar putea provoca NATO cu un „atac limitat” în următorii ani.

Ratcliffe nu s-ar fi văzut cu Putin

Potrivit lui Dmitri Peskov, John Ratcliffe nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în timpul vizitei.

Mai mult, acesta a afirmat că vizita șefului CIA a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații ruse și americane.