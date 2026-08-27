Trump spune că „ar putea ieși ceva” din vizita neanunțată a șefului CIA la Moscova

Donald Trump nu a oferit informații despre vizita lui John Ratcliffe, șeful CIA, la Moscova.

O vizită de „semi-rutină”

Totuși, potrivit BBC, liderul de la Casa Albă a descris întâlnirea drept „semi-rutină”. Acesta a adăugat că Washingtonul „ar dori să vadă sfârșitul războiului din Ucraina”.

De asemenea, Trump a declarat că „ar putea ieși ceva” din întâlnirea neanunțată de marți dintre șeful CIA a SUA și personalități din serviciile de informații rusești.

El a spus că urăște „să dezamăgească oamenii”, dar că niciunul dintre zvonurile legate de vizită nu era adevărat.

„Este prematur să spunem cât de mult va afecta acest lucru procesul general de redresare a relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent”, a declarat el reporterilor.

Cu toate acestea, contactele dintre agențiile de informații sunt „un fenomen pozitiv, un proces pozitiv”, a adăugat Peskov. El a spus că acestea continuă adesea „chiar și în cele mai dificile momente” din relațiile dintre cele două țări, potrivit sursei.

SUA i-au cerut Ucrainei să suspende atacurile până la plecarea lui Ratcliffe

Înainte de călătoria lui Ratcliffe, SUA au anunțat Ucraina că o delegație de rang înalt va călători la Moscova. Astfel, au cerut Kievului să suspende atacurile până la plecarea acestora, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt pentru CBS.

Nu a existat niciun comentariu oficial cu privire la vizita lui Ratcliffe din partea CIA sau a Pentagonului, mai arată sursa citată.

Întâlnirea marchează prima vizită cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.