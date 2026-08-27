Prima pagină » Știrile zilei » Trump spune că „ar putea ieși ceva” din vizita neanunțată a șefului CIA la Moscova

Trump spune că „ar putea ieși ceva” din vizita neanunțată a șefului CIA la Moscova

Președintele american Donald Trump a numit vizita lui John Ratcliffe, șeful CIA, la Moscova drept o întâlnire de „semi-rutină”. Liderul de la Casa Albă a adăugat că „ar putea ieși ceva” din această vizită neanunțată.
Trump spune că „ar putea ieși ceva” din vizita neanunțată a șefului CIA la Moscova
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
27 aug. 2026, 07:35, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump nu a oferit informații despre vizita lui John Ratcliffe, șeful CIA, la Moscova.

O vizită de „semi-rutină”

Totuși, potrivit BBC, liderul de la Casa Albă a descris întâlnirea drept „semi-rutină”. Acesta a adăugat că Washingtonul „ar dori să vadă sfârșitul războiului din Ucraina”.

De asemenea, Trump a declarat că „ar putea ieși ceva” din întâlnirea neanunțată de marți dintre șeful CIA a SUA și personalități din serviciile de informații rusești.

El a spus că urăște „să dezamăgească oamenii”, dar că niciunul dintre zvonurile legate de vizită nu era adevărat.

„Este prematur să spunem cât de mult va afecta acest lucru procesul general de redresare a relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent”, a declarat el reporterilor.

Cu toate acestea, contactele dintre agențiile de informații sunt „un fenomen pozitiv, un proces pozitiv”, a adăugat Peskov. El a spus că acestea continuă adesea „chiar și în cele mai dificile momente” din relațiile dintre cele două țări, potrivit sursei.

SUA i-au cerut Ucrainei să suspende atacurile până la plecarea lui Ratcliffe

Înainte de călătoria lui Ratcliffe, SUA au anunțat Ucraina că o delegație de rang înalt va călători la Moscova. Astfel, au cerut Kievului să suspende atacurile până la plecarea acestora, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt pentru CBS.

Nu a existat niciun comentariu oficial cu privire la vizita lui Ratcliffe din partea CIA sau a Pentagonului, mai arată sursa citată.

Întâlnirea marchează prima vizită cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia