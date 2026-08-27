Tragedie aviatică în Alaska: Patru oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit

Un avion de mici dimensiuni cu patru persoane la bord s-a prăbușit, miercuri, în apele unui oraș de coastă izolat din Alaska.

Oficialii au transmis că toate cele patru persoane au murit în urma accidentului aviatic, potrivit AP.

Avionul Piper PA-24 se îndrepta spre aeroportul din orășelul Seldovia după decolarea din Anchorage, potrivit unui comunicat al Departamentului de Siguranță Publică din Alaska.

Aeroportul din Seldovia se află la aproximativ 219 kilometri sud-vest de Anchorage.

Avionul, scufundat câțiva metri

După ce s-a prăbușit, aeronava a fost scufundată la aproximativ 4,6 metri adâncime în mlaștina Seldovia, lângă țărm, a declarat Clint Johnson, șeful regiunii Alaska din cadrul Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor.

Polițiștii au trebuit să aștepte până la reflux pentru a ajunge la el, potrivit sursei.

Autoritățile au reușit să scoată cadavrele celor patru adulți din avion. Acestea vor fi trimise la biroul medicului legist.

La momentul actual, nu este clară cauza producerii acestui accident.

S-a mai prăbușit un avion în Alaska în urmă cu câteva zile

Cu mai puțin de o săptămână înainte, un alt avion s-a prăbușit la o bază militară izolată din vestul Alaskăi. În urma accidentului, toate cele opt persoane aflate la bord au murit.

La momentul respectiv, autoritățile au declarat că aeronava efectua a doua apropiere de pistă în ceață densă. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, piloții nu au putut vedea pista de aterizare cu pietriș.