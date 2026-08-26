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Serviciul Secret al SUA investighează amenințările iraniene la adresa fiului lui Donald Trump

Serviciul Secret al SUA a confirmat că investighează un videoclip difuzat de presa de stat iraniană, care pare să amenințe viața lui Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Donald Trump.
Serviciul Secret al SUA investighează amenințările iraniene la adresa fiului lui Donald Trump
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
26 aug. 2026, 11:50, Știri externe
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„Serviciul Secret al SUA este la curent cu videoclipul și investighează orice poate fi perceput drept o amenințare la adresa persoanelor pe care le protejăm. Din motive de securitate operațională, nu discutăm despre aspecte legate de informațiile de protecție”, a declarat Nate Herring, purtător de cuvânt al Serviciului Secret, potrivit Euronews.

La începutul acestei săptămâni, televiziunea de stat iraniană a difuzat un videoclip care pretindea că urmărește deplasările lui Barron Trump și susținea că pe numele acestuia a fost pusă o recompensă de 10 milioane de dolari.

Imaginile, difuzate de presa afiliată Gardienilor Revoluției și de postul 3 al televiziunii de stat iraniene, aveau titlul „Unde și cum ar trebui să-l ucidem pe Barron Trump?”.

Videoclipul susținea că arată locația universității acestuia, mașinile care îl escortează și poziționarea agenților Serviciului Secret și afirma că deplasările sale sunt „monitorizate complet”.

Videoclipul mai susținea că „o fată” a găsit o modalitate de a trece de protecția Serviciului Secret, s-a întâlnit în privat cu Barron Trump, în vârstă de 20 de ani, și le-a transmis informații realizatorilor programului.

Difuzarea vine după un videoclip similar publicat în iulie de agenția de presă Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluției, intitulat „Unde și cum poate fi accesată Melania Trump?”, care prezenta deplasările Primei Doamne a SUA la New York și presupuse vulnerabilități ale sistemului său de securitate.

La sfârșitul lunii mai, New York Post a relatat despre un presupus complot care o viza pe Ivanka Trump, fiica președintelui SUA.

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