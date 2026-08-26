Ministerul rus de Externe a convocat-o pe reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda. MAE român confirmă convocarea însărcinatului cu afaceri al României la Moscova

UPDATE: MAE confirmă convocarea însărcinatului cu afaceri al României la Moscova

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă convocarea însărcinatului cu afaceri al României la Moscova la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, programată pentru joi, 27 august 2026.

Potrivit MAE, România presupune că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de autoritățile române în contextul valului de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina.

Convocarea diplomatului român are loc pe fondul tensiunilor tot mai ridicate din regiune, generate de războiul din Ucraina și de incidentele cu drone care au determinat reacții diplomatice din partea României.

MAE nu a oferit, până în acest moment, alte detalii privind discuțiile care urmează să aibă loc la Moscova.

Știre inițială

Potrivit informațiilor disponibile, autoritățile ruse nu au precizat motivul convocării diplomatului român.

Convocarea are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Rusia și statele membre ale Uniunii Europene și NATO, între care și România.

De altfel, la sfârșitul lunii iulie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24 – 26 iulie, când Armata Română a doborât trei drone intrate neautorizat pe teritoriul național.

La finalul întrevederii, un diplomat rus a fost notificat oficial că a fost declarat persoană inacceptabilă și că trebuie să părăsească România în termen de cinci zile.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la sediul instituției din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, pentru a i se comunica protestul oficial al României față de încălcările repetate ale spațiului aerian național.

Potrivit MAE, în intervalul 24 – 26 iulie, Armata Română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizare pe teritoriul țării.

MAE a acuzat Rusia că poartă întreaga responsabilitate

În cadrul discuției, oficialii români i-au prezentat ambasadorului fragmente din una dintre dronele distruse, iar Ministerul precizează că investigațiile desfășurate de Parchet au confirmat oficial că acestea sunt de proveniență rusească.

Partea română a transmis un protest ferm față de ceea ce a calificat drept acțiuni ilegale și iresponsabile și a subliniat că Federația Rusă este singura responsabilă pentru incidentele produse.

Ministerul a arătat că este „absolut inadmisibil și intolerabil” ca Rusia să continue încălcarea spațiului aerian al României, subliniind că acesta reprezintă totodată spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Potrivit MAE, aceste acțiuni contribuie la deteriorarea situației de securitate din regiune.

Amenințarea Moscovei

Prima reacție a ambasadorului Rusiei la București, după ce a fost convocat la MAE în cazul dronelor, nu a întârziat să apară. Vladimir Lipaev a calificat drept un „spectacol propagandistic” protestul transmis de autoritățile române, după ce Armata a doborât trei drone intrate neautorizat pe teritoriul național. El a spus că expulzarea unui angajat al Ambasadei Rusiei la București „nu va rămâne fără un răspuns adecvat” din partea Moscovei, potrivit unui interviu acordat agenției de presă rusă TASS.