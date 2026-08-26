Mark Carney va participa la discursul privind „Starea Uniunii” susținut de Ursula von der Leyen la Strasbourg

Premierul canadian Mark Carney se va alătura președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la unul dintre cele mai importante momente politice din calendarul UE, în ciuda tensiunilor continue dintre Canada și Statele Unite.

Un oficial al Comisiei Europene apropiat de Ursula von der Leyen a confirmat pentru POLITICO că Mark Carney a acceptat invitația de a participa la discursul privind „Starea Uniunii”, care va avea loc la Strasbourg pe 16 septembrie. Cu această ocazie, președinta Comisiei își va prezenta prioritățile pentru Uniunea Europeană.

„Înainte de vacanța de vară, președinta Comisiei Europene l-a invitat pe prim-ministrul Carney la [discursul privind Starea Uniunii], atât ca un semn puternic al apropierii dintre UE și Canada, cât și pentru a semnala clar intenția și ambiția ambelor părți de a consolida parteneriatul nostru”, a declarat oficialul european.

„În aceste vremuri dificile, consolidarea relațiilor noastre la nivel mondial este vitală.”, a mai spus el.

Confirmarea participării lui Carney la acest eveniment la mare anvergură, organizat de Comisia Europeană, nu a venit în cel mai bun moment, având în vedere tensiunile dintre Ottawa și Washington. Guvernul canadian s-a retras la începutul acestei luni de la negocierile pentru un acord comercial cu președintele SUA, Donald Trump.

Cele două părți s-au acuzat reciproc că au impus condiții de ultim moment.

Statele Unite au introdus tarife asupra exporturilor canadiene, iar Canada a răspuns la această mișcare prin aplicarea unor taxe asupra oțelului și aluminiului provenite din SUA.

Având în vedere cele întâmplate, Mark Carney a început să susțină formarea unei alianțe între democrații în sprijinul comerțului liber. El dorește acum consolidarea relațiilor Canadei cu Uniunea Europeană.