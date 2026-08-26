Bloomberg: Putin pregătește o escaladare a războiului din Ucraina. Rusia ia în calcul atacuri mai puternice asupra Kievului / La Moscova se vorbește tot mai des despre armele nucleare tactice

Rusia ia în calcul intensificarea atacurilor cu rachete balistice convenționale de mare putere asupra Kievului, inclusiv asupra centrului capitalei, precum și asupra unor obiective de infrastructură din alte orașe ucrainene, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate Kremlinului, sub protecția anonimatului.

Rusia ia în calcul atacuri mai puternice asupra Kievului

Toate formulele de negociere s-au prăbușit practic, iar cele două părți aflate în război au revenit la punctul de plecare, au spus sursele. Potrivit acestora, Putin nu intenționează să încheie războiul sub presiunea sancțiunilor economice și a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor și rețelelor logistice din Rusia.

Moscova consideră tot mai mult că atacurile ucrainene sunt, de fapt, atacuri ale statelor NATO, deoarece țările membre ale Alianței furnizează Kievului arme și informații. Sursele susțin că actuala fază a războiului nu reprezintă încă nivelul maxim al escaladării militare.

Președintele Vladimir Putin și-a sugerat intențiile în declarațiile făcute în weekend unui reporter al televiziunii de stat, minimalizând efectele atacurilor ucrainene asupra economiei ruse. Ucraina „a deschis această cutie a Pandorei”, a spus el. „Ei bine, fiți pregătiți să primiți o ripostă în cele mai sensibile sectoare ale economiei voastre”.

Blocaj diplomatic

Eforturile SUA de a pune capăt războiului nu au dus la un progres decisiv, iar negocierile au stagnat în condițiile în care președintele Donald Trump este concentrat asupra conflictului cu Iranul.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat marți o vizită la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși, însă nu este clar ce teme au fost abordate. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ar urma să călătorească la Moscova și la Kiev, însă nu a fost stabilită încă o dată pentru niciuna dintre deplasări.

În lipsa unor progrese diplomatice, Moscova consideră că are puține alternative în afară de o nouă escaladare pentru a-și atinge obiectivele de război, au declarat pentru Bloomberg alte patru persoane apropiate Kremlinului.

Rusia și Ucraina și-au intensificat în ultimele luni atacurile aeriene, Ucraina a lovit rafinării de petrol, provocând penurii extinse de combustibil în Rusia, dar și depozite ale giganților comerțului online Wildberries și Ozon, provocând pagube de miliarde de dolari rețelelor logistice.

Atacurile rusești cu rachete asupra Ucrainei au evidențiat lipsa cronică de interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană. Kievul a rămas astfel vulnerabil în fața atacurilor asupra infrastructurii energetice, care au lăsat milioane de oameni în frig și întuneric iarna trecută.

Scenariul folosirii armelor nucleare tactice

Intensificarea atacurilor îi face pe tot mai mulți oficiali ruși să creadă că Putin ar putea ajunge, în cele din urmă, să ia în calcul folosirea armelor nucleare tactice ca ultimă soluție în Ucraina, potrivit persoanelor apropiate Kremlinului.

Posibilitatea ca Putin să încalce tabuul global privind folosirea armelor nucleare în război, menținut din 1945, când SUA au lansat două bombe atomice asupra Japoniei, reprezintă de mult timp una dintre principalele preocupări ale oficialilor occidentali.

În ultima perioadă, la Moscova s-au înmulțit vocile din tabăra dură care susțin o astfel de opțiune. Un răspuns extrem este considerat posibil deoarece, pentru Putin, singurul rezultat mai rău decât continuarea războiului ar fi pierderea acestuia.

Armele nucleare tactice au focoase mai puțin puternice și o rază de acțiune mai mică decât armele nucleare strategice. Ele sunt concepute pentru a influența situația pe un anumit câmp de luptă, nu pentru a distruge un oraș întreg. Chiar și așa, puterea lor explozivă poate fi uriașă, iar contaminarea radioactivă poate afecta suprafețe întinse.

Deocamdată, însă, nu există indicii că Rusia se pregătește să folosească arme nucleare în Ucraina.

Parteneri importanți ai Rusiei, inclusiv China și India, l-au avertizat ferm pe Putin să nu folosească arme nucleare. Putin urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele chinez Xi Jinping și cu premierul indian Narendra Modi, la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan.