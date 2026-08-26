Roberta Metsola susține „soluțiile de bun simț” propuse de Giorgia Meloni pentru reducerea birocrației din UE

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut miercuri „soluțiile de bun simț” propuse de prim-ministrul italian de dreapta, Giorgia Meloni, pentru reducerea birocrației din UE.

„Prea des asistăm la consecințe neintenționate ale unor propuneri care ajung să fie mai degrabă un obstacol decât un ajutor”, a declarat șefa Parlamentului European în cadrul unui festival politic și cultural catolic organizat în orașul litoral italian Rimini, conform POLITICO.

UE trebuie să reducă birocrația și să-și consolideze piața unică pentru a fi competitivă în economia globală, a mai precizat Metsola, menționând în mod explicit China: „Giorgia Meloni a exprimat foarte bine acest lucru: avem nevoie de mai multe «soluții bazate pe bunul simț»”.

Discursul susținut în cadrul festivalului anual „Meeting Rimini” are loc într-un moment în care Metsola candidează pentru un al treilea mandat la conducerea Parlamentului, iar asta i-ar putea deschide calea către o candidatură la președinția Comisiei Europene în 2029.

Ea călătorește în mod regulat în Italia și se întâlnește cu diverși oficiali la Roma, aspect care alimentează speculațiile conform cărora, prin aceste acțiuni, vrea să-și asigure sprijinul Italiei pentru anul 2029.

Roberta Metsola a criticat și regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele, adoptat în timpul mandatului său anterior, împotriva căruia Italia a făcut lobby la Bruxelles.

Normele „impun sarcini rigide și contraproductive întreprinderilor mici și mijlocii din Europa”, ceea ce este „exact opusul a ceea ce ar trebui să reprezinte Europa”, a afirmat Metsola.

Regulamentul a intrat în vigoare în această lună și obligă companiile să suporte costurile gestionării ambalajelor pe care le introduc pe piață după ce acestea devin deșeuri, printr-un sistem cunoscut drept „responsabilitate extinsă a producătorului”.

Companiile respective trebuie, de asemenea, să desemneze un reprezentant în fiecare țară din Uniunea Europeană în care își comercializează produsele.

Comisia Europeană a propus în decembrie eliminarea acestei ultime cerințe. Guvernele UE se opun însă propunerii, iar unii eurodeputați spun că trebuie eliminată măsura doar pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Sunt mândră că Parlamentul European a luat inițiativa de a remedia această situație în următoarele săptămâni”, a declarat Metsola.