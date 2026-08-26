Scandal la Volkswagen: șeful companiei a fost huiduit de 10.000 de angajați după ce a adus vorba de concedieri

Volkswagen se pregătește pentru o nouă rundă dură de reduceri de costuri, iar tensiunile dintre conducerea companiei și angajați au izbucnit public marți, la uzina din Wolfsburg, relatează Euractiv.

Aproximativ 10.000 de muncitori au participat la întâlnirea în cadrul căreia directorul general Oliver Blume a avertizat că o parte semnificativă a ajustărilor necesare ar putea afecta locurile de muncă din Germania.

Discursul lui Blume a fost întâmpinat cu huiduieli și fluierături din partea angajaților.

Unii dintre muncitori au ridicat pancarte cu mesajul: „Nu vă echilibrați bilanțurile cu locurile noastre de muncă”.

Volkswagen avertizează că ar putea urma alte 50.000 de concedieri

Volkswagen Group a convenit deja aproximativ 50.000 de reduceri de locuri de muncă în cadrul grupului, cele mai multe fiind asociate cu Volkswagen, Audi și Porsche.

Compania a avertizat însă că ar putea fi necesare alte până la 50.000 de reduceri la nivel mondial pentru diminuarea costurilor.

Pentru prima dată, directorul general Oliver Blume a precizat public că aproximativ jumătate dintre ajustările necesare ar putea reveni Germaniei.

„Dacă am continua în Germania așa cum am făcut-o până acum, am avea un dezavantaj permanent de 1,5 miliarde de euro pe an”, a spus Blume în fața angajaților de la Wolfsburg, insistând că Volkswagen se află sub o presiune reală pentru a lua măsuri.

Șeful companiei a pus totodată sub semnul întrebării viitorul pe termen lung al trei uzine Volkswagen și al unei fabrici Audi din Germania. Blume a precizat însă că producătorul auto caută soluții pentru a menține fabricile în funcțiune și în anii 2030.

Angajații acuză conducerea că a ascuns informațiile

Reacția muncitorilor vine pe fondul unei dispute tot mai tensionate între conducerea Volkswagen și reprezentanții angajaților.

Daniela Cavallo, șefa Consiliului de Întreprindere al Volkswagen, a fost aplaudată puternic după ce a acuzat conducerea că nu a comunicat suficient de transparent planurile privind reducerile.

„Încrederea noastră în conducere, în special în Oliver Blume, a fost afectată”, a transmis Cavallo, susținând că este imposibil să existe o relație de muncă bazată pe încredere atunci când angajații nu sunt informați despre ceea ce se întâmplă în companie.

În timp ce Blume vorbea, discursul său a fost întrerupt în repetate rânduri de huiduieli și fluierături.

China și mașinile electrice pun presiune pe Volkswagen

Criza Volkswagen are loc într-un moment dificil pentru industria auto germană.

Producătorul se confruntă cu o combinație de probleme: concurența tot mai puternică din partea constructorilor chinezi, tarifele americane și cererea inegală de pe piața europeană, inclusiv pentru automobilele electrice.

În China, scăderea vânzărilor începe să pară mai degrabă o nouă realitate pentru Volkswagen decât o perioadă temporară.

În același timp, producători chinezi precum BYD și Chery își extind prezența și câștigă cotă de piață în Europa.

Presiunea asupra fabricilor germane crește astfel, în condițiile în care costurile de producție sunt mai ridicate decât în alte țări europene.

BMW și Mercedes mută investițiile spre Europa Centrală

Volkswagen nu este singurul producător german care caută modalități de reducere a costurilor.

BMW a deschis anul trecut o fabrică nouă în Ungaria, unde costurile sunt mai mici, iar Mercedes-Benz a inaugurat recent o extindere a fabricii sale din Kecskemét, care a devenit cea mai mare unitate de producție a companiei din Europa.

Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a declarat luna trecută că există o diferență de aproximativ 70% între costurile operațiunilor companiei din Ungaria și cele din Germania.

Evoluția reprezintă o presiune suplimentară asupra industriei auto germane, care încearcă să își păstreze capacitatea de producție internă în timp ce concurența internațională devine tot mai puternică.

Concedierile nu pot fi decise unilateral

La Volkswagen, orice reducere importantă de personal trebuie negociată cu reprezentanții angajaților, ceea ce ar putea transforma următoarea etapă într-un proces lung și dificil.

Sistemul german de co-determinare le oferă reprezentanților angajaților jumătate dintre locurile din consiliile de supraveghere ale marilor companii.

Și landul Saxonia Inferioară, unde se află mai multe uzine Volkswagen, inclusiv cea din Wolfsburg, are reprezentanți în structurile de conducere ale companiei.

Pentru Volkswagen, disputa privind locurile de muncă se anunță astfel una dintre cele mai dificile confruntări cu angajații din ultimii ani.

Compania trebuie să reducă masiv costurile pentru a face față concurenței globale, dar orice decizie privind fabricile și personalul din Germania trebuie negociată cu sindicatele și reprezentanții muncitorilor.