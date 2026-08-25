Marile jocuri care vin în 2026 și 2027. Ce s-a anunțat la Gamescom și de ce GTA VI este marele absent

Ceremonia Opening Night Live, organizată marți seară și prezentată de Geoff Keighley, a adunat aproximativ 5.000 de spectatori și a oferit, timp de aproape două ore, trailere și anunțuri pentru zeci de jocuri.

Ediția din acest an stabilește noi recorduri de dimensiune. Peste 1.600 de companii din 67 de țări participă la Gamescom 2026, iar aproximativ 70% dintre expozanți vin din afara Germaniei. Spațiul expozițional de la Koelnmesse ajunge la 233.000 de metri pătrați și este complet ocupat pentru prima dată, potrivit organizatorilor.

În total, catalogul oficial al Gamescom cuprinde peste 840 de jocuri, printre care EA Sports FC 27, Nintendo Switch Sports Resort, Persona 4 Revival, Alien: Isolation 2, Ace Combat 8 și noul titlu din seria The Witcher.

„The Witcher” revine înaintea celui de-al patrulea joc

Una dintre cele mai puternice reacții ale publicului a venit la anunțurile CD Projekt Red. Studioul polonez pregătește o versiune complet remasterizată a „The Witcher 3: Wild Hunt”, programată pentru 29 septembrie 2026.

Noua ediție va aduce îmbunătățiri grafice și modificări ale sistemului de luptă și ale arborelui de abilități și va include expansiunile „Hearts of Stone” și „Blood and Wine”. Pentru cei care dețin deja jocul, upgrade-ul va fi gratuit.

Franciza nu se oprește însă aici. CD Projekt lucrează și la „Songs of the Past”, a treia expansiune majoră pentru The Witcher 3, programată pentru 2027. Compania a confirmat încă din luna mai că proiectul se află într-un stadiu avansat de dezvoltare.

Jocul original, lansat în 2015, a depășit între timp pragul de 65 de milioane de exemplare vândute, devenind unul dintre cele mai mari succese comerciale europene din istoria industriei.

Toate aceste lansări sunt concepute și pentru a menține interesul publicului până la apariția „The Witcher 4”, așteptată în 2028.

Finalul trilogiei remake „Final Fantasy VII”

Un alt moment important al serii a fost rezervat Square Enix, care a prezentat imagini noi din „Final Fantasy VII Revelation”, al treilea și ultimul joc din proiectul de refacere a celebrului Final Fantasy VII din 1997.

Directorul Naoki Hamaguchi a venit personal la Köln pentru prezentare, iar jocul este programat pentru primăvara anului 2027. Noul episod va încheia povestea începută de Square Enix prin reinterpretarea unuia dintre cele mai cunoscute RPG-uri japoneze.

Ucrainenii de la 4A Games aduc războiul în „Metro 2039”

Pe scena Gamescom au urcat și reprezentanți ai studioului 4A Games, fondat la Kiev și cunoscut pentru seria Metro.

Noul „Metro 2039”, programat pentru februarie 2027, continuă universul post-apocaliptic al seriei. Producătorul executiv Jon Bloch a explicat că războiul real din Ucraina a influențat inevitabil direcția noului joc.

„Metro a fost întotdeauna o poveste despre evitarea războiului, dar acum, când războiul se află la ușa noastră, am construit o poveste despre consecințele sale” și despre „prețul libertății”, a spus acesta, potrivit AFP.

Studioul chinez HoYoverse, cunoscut pentru succesul mondial „Genshin Impact”, a prezentat, la rândul său, „Nodus Fall”, un joc cooperativ de acțiune plasat într-un univers medieval întunecat.

Marele absent: GTA VI

Rockstar Games a ales să țină „Grand Theft Auto VI” departe de evenimentul german și pregătește propria prezentare extinsă pe 27 august. Materialul va putea fi urmărit inițial pe Netflix, iar ulterior pe canalele oficiale Rockstar.

GTA VI este programat pentru lansare pe 19 noiembrie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

Impactul anticipat al jocului este atât de mare încât unele companii au încercat să-și repoziționeze lansările pentru a evita o confruntare directă cu noul Grand Theft Auto.

„Este o piață foarte aglomerată. Pur și simplu există prea multe jocuri pentru ca oamenii să le poată juca pe toate”, a explicat Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business din cadrul New York University și specialist în economia industriei jocurilor.

Gamescom încearcă să redea optimismul unei industrii lovite de concedieri

După creșterea explozivă a pieței în perioada pandemiei, marile companii și numeroase studiouri independente au trecut în ultimii ani prin restructurări severe.

Datele ASGC Games Industry Layoffs Tracker indicau, la sfârșitul lunii iulie, aproape 9.800 de concedieri confirmate în 2026, iar proiecția pentru întregul an ajungea la aproximativ 14.300 de locuri de muncă eliminate. Recordul recent a fost stabilit în 2024, când au fost raportate peste 15.600 de concedieri.

În același timp, producătorii de console se confruntă cu costuri tot mai mari ale componentelor. Cererea uriașă de memorie pentru centrele de date și sistemele de inteligență artificială a pus presiune asupra pieței semiconductorilor, contribuind la majorarea prețurilor unor dispozitive destinate consumatorilor. În Statele Unite, prețul mediu al unei console vândute în iulie a ajuns la 542 de dolari, cu 16% mai mult față de anul precedent.

„Nu este niciun secret că industria jocurilor video se schimbă și evoluează”, a declarat Geoff Keighley la deschiderea Gamescom. „La un anumit nivel este entuziasmant, iar la altul este puțin înfricoșător.”

Pentru organizatori, pariul rămâne însă uriaș. După aproape 360.000 de vizitatori în 2025, Gamescom încearcă în acest an să se apropie sau chiar să depășească nivelurile înregistrate înaintea pandemiei. Expoziția propriu-zisă se desfășoară la Köln între 26 și 30 august, după seara Opening Night Live din 25 august.