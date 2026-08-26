Patriarhul Daniel apără ora de Religie în școli: „Este necesară sănătății spirituale a persoanei și comunității”

„Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe”, se arată în mesajul publicat marți, 25 august, de agenția Basilica.

Patriarhul a dat drept exemple familiile Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.

Patriarhul Daniel: Ora de Religie contribuie la dezvoltarea identității personale

O parte importantă a mesajului este dedicată orei de Religie, despre care Patriarhul Daniel spune că are un rol care depășește simpla transmitere a unor informații.

„Ora de Religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității”, afirmă Patriarhul României.

Potrivit acestuia, educația religioasă trebuie privită în cadrul unei „educații integrale” a elevului, iar programa disciplinei nu urmărește numai acumularea de cunoștințe, ci și formarea unor abilități, comportamente, atitudini și valori.

Patriarhul Daniel invocă și documentele educaționale internaționale care pun accent pe cultivarea valorilor în școală.

Cum se face, de fapt, înscrierea la ora de Religie

Religia face parte din trunchiul comun al planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, însă participarea elevului la ore nu se face automat.

Potrivit Legii învățământului preuniversitar, înscrierea pentru frecventarea orei de Religie se face printr-o cerere scrisă depusă de părintele sau reprezentantul legal al elevului minor ori de elevul major. Elevii aparținând cultelor recunoscute de stat au dreptul de a studia Religia potrivit propriei confesiuni.

Noua metodologie pentru predarea disciplinei Religie, aprobată în decembrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial în ianuarie 2026, prevede că cererea este valabilă pe întreaga perioadă de școlarizare în învățământul preuniversitar, până când elevul major sau părintele decide schimbarea opțiunii. Dacă elevul nu frecventează Religia, situația sa școlară se încheie fără această disciplină.

BOR anunță ajutoare pentru copiii din familii defavorizate

Patriarhul Daniel a anunțat că parohiile vor continua și în acest an acțiunile prin care sunt sprijiniți elevii din familii cu dificultăți financiare.

„În baza cooperării dintre parohii și școli, se continuă și anul acesta tradiția Bisericii noastre de a ajuta copiii din familiile defavorizate, oferindu-le ghiozdane, rechizite școlare sau haine”, se arată în mesaj.

Mesajul se încheie cu o binecuvântare adresată elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru noul an școlar.

„Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților să dăruiască pace și bucurie, sănătate și ajutor tuturor elevilor, părinților, învățătorilor și profesorilor în noul an școlar 2026-2027”, transmite Patriarhul Daniel.

Când începe anul școlar 2026-2027

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri. Pentru elevii claselor a XII-a cursurile se vor termina pe 4 iunie, iar pentru cei de clasa a VIII-a pe 11 iunie.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor putea fi organizate în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.