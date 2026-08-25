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Salvamont Prahova: Trei tineri din Brașov, recuperați cu elicopterul din Bucegi după ce au rămas blocați pe un traseu nemarcat

Trei tineri din Brașov au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor după ce au încercat să parcurgă un traseu nemarcat din Bucegi și au rămas blocați pe firul secundar al Văii Gălbinele. Salvatorii montani au fost transportați cu elicopterul și i-au recuperat pe cei trei prin troliere.
Salvamont Prahova: Trei tineri din Brașov, recuperați cu elicopterul din Bucegi după ce au rămas blocați pe un traseu nemarcat
Facebook/Salvamont Prahova
Luiza Moldovan
25 aug. 2026, 22:32, Social
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Trei tineri din Brașov au fost recuperați de salvamontiști după ce au încercat să parcurgă un traseu nemarcat din Munții Bucegi, deși nu aveau experiența și echipamentul tehnic necesare pentru o astfel de ascensiune.

Potrivit Salvamont Prahova, cei trei au încercat să traverseze o vale de abrupt din Bucegi, însă au ajuns într-o zonă din care nu au mai putut continua și au rămas blocați pe firul secundar al Văii Gălbinele.

Tinerii au sunat la numărul de urgență 112 și au solicitat ajutor

Trei tineri din Brașov, au încercat să parcurgă un traseu nemarcat, o vale de abrupt din Bucegi, dar fără a avea experiența și echipamentul tehnic necesar unei astfel de ascensiuni”, au transmis salvatorii montani.

Din cauza zonei dificile în care se aflau cei trei, salvamontiștii au solicitat sprijin aerian pentru ca intervenția să poată fi realizată cât mai rapid.

Având în vedere zona în care se aflau aceștia, pentru operativitate, am solicitat sprijin aerian”, au precizat salvatorii.

Un elicopter sosit de la Punctul de Operare Aeromedicală (POA) Târgu Mureș a intervenit în operațiune. Echipajul aerian a transportat doi salvatori montani până în zona în care se aflau cei trei tineri.

Elicopterul sosit de la POA Tg. Mureș a inserat doi salvatori montani, care i-au recuperat prin troliere pe cei trei”, au explicat salvatorii.

Operațiunea s-a încheiat cu recuperarea celor trei persoane, fără ca acestea să fie nevoite să continue coborârea pe cont propriu din zona dificilă în care ajunseseră.

Salvamont: Traseele nemarcate pot deveni foarte periculoase

Salvatorii montani atrag din nou atenția asupra riscurilor pe care le presupune abordarea unor trasee nemarcate, în special în zonele de abrupt.

Deși în repetate rânduri am făcut apel la responsabilitate în pregătirea turelor montane, prin informare prealabilă asupra stării traseelor, deținerea de echipament adecvat dificultății traseului și respectarea regulilor de siguranță, periodic ne întâlnim cu astfel de cazuri”, au transmis reprezentanții Salvamont.

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