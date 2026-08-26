„Ne aflăm într-un moment de cotitură”. Fedorov avertizează că Ucraina riscă să „piardă treptat” războiul dacă nu se fac schimbări urgente

Mykhailo Fedorov, demis decent de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski din funcția de ministru al Apărării, a transmis, în cadrul unui interviu pentru Reuters, un avertisment privind direcția războiului.

Acesta a atras atenția asupra faptului că Ucraina riscă să „piardă treptat” războiul dacă regimul de la Kiev nu va face schimbări strategice și instituționale urgente.

„Cred că ne aflăm acum la un punct de cotitură care va determina traiectoria noastră viitoare. Dar se pare că pierdem treptat, încet”, a declarat Fedorov pentru Reuters.

E a subliniat că Ucraina dispune de doar câteva luni pentru a lua o serie de decizii care să schimbe traiectoria conflictului.

Fedorov: Guvernul de la Kiev funcționează la doar „5% eficiență”

Fostul ministru al Apărării a lansat critici și la adresa aparatului de stat ucrainean, susținând că instituțiile nu funcționează eficient din cauza corupției, dar și a interferențelor politice.

El a susținut că guvernul ucrainean funcționează la doar „5% eficiență”.

Comentariile sale reprezintă o abatere semnificativă de la mesajele oficiale ale Kievului în timpul războiului și vin pe fondul unei confruntări politice tot mai intense cu Zelenski.

Fedorov a cerut să fie organizate noi alegeri în Ucraina, în ciuda războiului în curs și a legii marțiale în vigoare.

În replică, Zelenski a respins ferm propunerea, afirmând că alegerile în timp de război ar putea „distruge” Ucraina prin crearea de diviziuni politice în timp ce țara se luptă cu Rusia.

Totodată, Fedorov a negat sugestia lui Zelenski conform căreia forțe externe ar putea încuraja demersurile sale electorale și a afirmat că Ucraina poate dezvolta soluții pentru problemele logistice și de securitate substanțiale privind organizarea alegerilor pe timp de război.