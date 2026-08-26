Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb major de prizonieri de război

„Pregătim un nou schimb de prizonieri de război destul de amplu, iar listele sunt în curs de definitivare”, a anunțat miercuri comisarul rus pentru drepturile omului Yana Lantratova pentru TASS.

Ultimul schimb important de prizonieri dintre Rusia și Ucraina a avut loc pe 19 august, când fiecare parte a eliberat câte 103 persoane. Printre ucrainenii care s-au întors acasă s-au numărat militari din Forțele Armate, Serviciul de Grăniceri și Garda Națională, a declarat președintele Volodîmîr Zelenski.

Kievul așteaptă revenirea militarilor capturați la Mariupol

Partea ucraineană anunțase încă de atunci că un alt schimb este așteptat înainte de sfârșitul lunii august. Potrivit șefului serviciului ucrainean de informații militare, Oleh Ivașcenko, Kievul speră ca această operațiune să permită revenirea unor militari aflați de mult timp în captivitate, inclusiv a unor apărători ai Mariupolului. Orașul-port din sud-estul Ucrainei a fost asediat de forțele ruse în primele luni ale războiului, iar numeroși militari ucraineni au fost luați prizonieri după căderea orașului.

„La următorul schimb, ne așteptăm la revenirea apărătorilor care se află de mult timp în captivitate, inclusiv a celor care au luptat pentru apărarea Mariupolului”, a declarat Ivașcenko, citat de Reuters.

Mii de prizonieri eliberați de la începutul războiului

Schimburile de prizonieri au continuat între Moscova și Kiev pe tot parcursul războiului, chiar dacă cele două părți rămân departe de un acord pentru încheierea conflictului. Mii de prizonieri au fost eliberați de ambele tabere de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Unul dintre principalele rezultate concrete ale negocierilor de pace mediate de Statele Unite în luna mai a fost un acord pentru schimbul a încă 1.000 de prizonieri de fiecare parte.

Luni, 24 august, a avut loc în Belarus un nou schimb, în urma căruia zece ucraineni și zece ruși s-au întors acasă. Autoritățile belaruse au susținut că cei zece ucraineni se aflau în Belarus și încălcaseră legislația privind imigrația și alte prevederi legale, iar cei zece ruși erau prizonieri de război aflați în Ucraina. Operațiunea a fost realizată cu implicarea președintelui Aleksandr Lukașenko.

Deocamdată, comisarul rus pentru drepturile omului nu a precizat câți prizonieri ar urma să fie incluși în noul schimb și nici când ar putea avea loc acesta.