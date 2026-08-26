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O fabrică de drone din estul Slovaciei, ținta unui presupus atac incendiar. Zeci de angajați ar fi putut fi în pericol

Poliția slovacă a dejucat un plan de incendiere a unei fabrici de drone din estul țării, într-un caz care reaprinde temerile privind actele de sabotaj îndreptate împotriva industriei europene de apărare. Trei cetățeni străini au fost reținuți în legătură cu presupusul atac.
O fabrică de drone din estul Slovaciei, ținta unui presupus atac incendiar. Zeci de angajați ar fi putut fi în pericol
Sursa foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Oana Antipa
26 aug. 2026, 07:41, Știri externe
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Potrivit autorităților slovace, două dintre persoanele suspectate au fost arestate pe teritoriul Slovaciei, iar cea de-a treia în Germania. Ancheta vizează pregătirea unui incendiu la o unitate care produce drone, însă poliția nu a dezvăluit localizarea exactă a fabricii, relatează TVP World.

Nici naționalitatea celor trei suspecți și nici identitatea persoanelor care ar fi comandat atacul nu au fost făcute publice.

Cei reținuți sunt anchetați pentru fapte legate de punerea în pericol a siguranței publice în beneficiul unei terțe părți. Autoritățile au precizat că nimeni nu a fost rănit și că fabrica nu a suferit pagube, deoarece planul a fost oprit înainte de a fi pus în aplicare.

Potrivit poliției, aproximativ 70 de angajați s-ar fi putut afla în hala de producție la ora la care fusese planificat atacul. Un incendiu de proporții ar fi putut provoca pierderi de ordinul zecilor de milioane de euro.

Polițiștii au găsit o substanță incendiară și schița fabricii

În timpul operațiunii, anchetatorii au confiscat o cantitate importantă de amestec incendiar, mai multe instrumente, telefoane mobile, o cameră de acțiune și un plan desenat de mână al amplasamentului industrial.

Primele analize criminalistice au indicat că substanța inflamabilă era formată din benzină și polistiren, un amestec cu proprietăți similare napalmului.

Investigația a fost declanșată în urma unor informații furnizate de Serviciul Slovac de Informații și de structurile de informații militare. Ancheta este în desfășurare, iar încadrarea juridică a faptelor ar putea fi modificată în funcție de noile probe.

Noi temeri privind sabotajele asupra industriei europene de apărare

Cazul survine într-un context de securitate tot mai tensionat în Europa. În ultimele săptămâni au fost raportate incendii, explozii și alte incidente suspecte la companii din sectorul apărării din mai multe state europene.

În august, compania estoniană Milrem Robotics a fost vizată de un incendiu, iar autoritățile investighează posibilitatea unui act de sabotaj. Alte incidente au fost semnalate la producători de armament din Italia și Bulgaria.

De la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, statele europene și-au intensificat vigilența în fața operațiunilor hibride, inclusiv sabotaje și atacuri asupra infrastructurii sau companiilor strategice.

Autoritățile slovace nu au atribuit deocamdată tentativa de atac unui stat sau unei organizații. În alte cazuri similare, oficiali europeni au indicat posibile legături cu Rusia, acuzații respinse constant de Moscova.

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