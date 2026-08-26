Mașină în flăcări după ce s-a izbit de un copac, în Argeș. Un tânăr scos incoerent din vehicul

La locul accidentului au intervenit două echipaje de pompieri, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). La sosirea salvatorilor, autoturismul ardea în întregime.

În afara mașinii a fost găsit un tânăr de aproximativ 21 de ani. Potrivit ISU Argeș, acesta era semiconștient și incoerent în momentul evaluării medicale.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată la spital de către echipajul medical.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru înlăturarea pericolelor generate de accident.