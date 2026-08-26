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Mașină în flăcări după ce s-a izbit de un copac, în Argeș. Un tânăr scos incoerent din vehicul

Un accident rutier grav s-a produs în timpul nopții de marți spre miercuri, în comuna Bălilești, județul Argeș, după ce un autoturism a ieșit de pe drum și s-a izbit violent de un copac. În urma impactului, mașina a fost cuprinsă în totalitate de flăcări.
Mașină în flăcări după ce s-a izbit de un copac, în Argeș. Un tânăr scos incoerent din vehicul
Laura Buciu
26 aug. 2026, 07:35, Social
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La locul accidentului au intervenit două echipaje de pompieri, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). La sosirea salvatorilor, autoturismul ardea în întregime.

În afara mașinii a fost găsit un tânăr de aproximativ 21 de ani. Potrivit ISU Argeș, acesta era semiconștient și incoerent în momentul evaluării medicale.

Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată la spital de către echipajul medical.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și pentru înlăturarea pericolelor generate de accident.

 

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